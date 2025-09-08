Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El jugador galleguense Agustín Ruiz obtuvo otro importante logro al ganar junto a su compañero Federico Fleitas la etapa 30 del AJPP de Padel en San Bernardo en la provincia del Chaco, llegando al juego final con mucho ritmo y entusiasmo para ganarle finalmente a la dupla Zúñiga-Vera por 5/7, 6/4 y 6/1.

Agustín Ruiz que sigue trabajando diariamente con José Maria Veloso y Juan Sandoval, viene registrando importantes resultados en los últimos tiempos como la disputa de la final del Tours 2025 en La Plata hace pocos días, por lo que representa un nivel por demás significativo en el mundo del padel nacional.

A la espera de los siguientes logros, Agustín entrena en forma diaria con Veloso por lo que mantiene un orden competitivo que lo sitúa en los primeros niveles del deporte nacional, para alegría y satisfacción de sus familiares y amigos, de su padre Gerardo (Ruiz) y de su madre Silvia (Martínez) que lo siguen desde Río Gallegos permanentemente.