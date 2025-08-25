Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Continuando con unan trayectoria que lo transporta a los primeros lugares del Padel sudamericano, el galleguense Agustín Ruiz junto a su compañero Facundo Denhike, acaban de ganar el abierto de Asunción en la República del Paraguay, por lo que se proyectan a nivel sudamericano.

Agustín que trabaja permanentemente en la Academia de José María Veloso en la ciudad de Corrientes, esta ubicado en el sexo lugar en la Argentina por lo que cuenta con un nivel superlativo y siempre en la búsqueda de la superación, tal como lo realizado en Bahía Blanca este año, cundo terminó siendo subcampeón argentino en julio.

Por ahora y sin dejar el entrenamiento diario, Agustín continúa obteniendo excelentes resultados como este en la República de Paraguay, que provoca una ampliación a nivel sudamericano mas que singular para sus intenciones y hace que el sacrificio diario sea recompensado con resultados mas que satisfactorios.