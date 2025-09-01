Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Luego de los buenos últimos resultados, la dupla Agustín Ruiz acompañado de Nicosia enfrentaron en el juego final del torneo AJPP Tours 2025 en la ciudad de La Plata a la pareja Thiago Mayerba y Francisco Britos, con quienes perdieron en ajustado resultado.

De esta manera el torneo que fuera organizado como uno de los escalones de la Asociación Padel Argentino en este caso en la ciudad de La Plata, los vio llegar al juego final viéndose ya como caras conocidas en el mundo del padel nacional, por lo que todo estaba en el rectángulo de juego.

De esta manera se dio un resultado ajustado pero donde prevaleció la excelencia de los ganadores aunque el galleguense y su compañero quedaron conformes con lo vivido dado que se consideró un buen partido con un justo resultado, pero intentarán mejorar para la próxima vez que los enfrenten.