Ajax devuelve el valor de entrada y el viaje a los hinchas tras ser eliminado en Copa neerlandesa

El Ajax decidió devolverle el importe de la entrada y el pasaje en ómnibus a los hinchas luego de que el equipo fuese sorpresivamente eliminado por el USV Hércules de Utrecht, de cuarta división, al caer 3-2 en los 16vos de final de la Copa neerlandesa.

El conjunto amateur avergonzó al Ajax y el club, conociendo del bochorno que provocó la eliminación, tuvo un gesto con los 325 hinchas que fueron a Utrecht y se les devolvió el costo de la entrada para el partido y también el del viaje en autobús, indicó el periódico deportivo español Marca.

En un comunicado el Ajax le expresó a sus hinchas: "Debido al mal desempeño de nuestro equipo, sin duda vivieron el partido Hércules-Ajax como doloroso. Compartimos ese dolor y estamos avergonzados. Consultado con el equipo y el personal técnico, se decidió que todos los aficionados visitantes que hayan comprado una entrada recibirán una compensación. Esto significa que les reembolsaremos la entrada al partido y el viaje en autobús".

La entidad de la ciudad de Amsterdam señaló además: "El importe pagado por esto pronto estará en sus cuentas. Esta compensación no borra el recuerdo de la dolorosa noche, pero no hacer nada no era una opción. Gracias por su apoyo incondicional".

Ajax, que llegó a ser último en la presente temporada dela Eredividise (Primer división neerlandesa) en octubre, remontó en las últimas jornadas y llegó a estar quinto sumando 17 puntos de los últimos 21, pero esta derrota en la Copa neerlandesa ha sido demasiado. (Télam)