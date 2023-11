Alcaraz venció a Medvedev y ya quedaron definidas las semifinales del ATP Finals

El español Carlos Alcaraz superó al ruso Daniil Medvedev en su tercera presentación en el ATP Finals, se aseguró el primer lugar del Grupo Rojo y se definieron los cruces de las semifinales del certamen que se disputa en la ciudad italiana de Turín.

El tenista murciano, número 2 del ranking, superó sin fisuras a un ya clasificado Medvedev (3) por un doble 6-4, en una hora y 21 minutos de juego.

En un primer set parejo, en el que incluso el ruso no pudo aprovechar la posibilidad de pasar al frente con una doble chance de quiebre cuando el partido estaba 2-1 a su favor, Alcaraz inclinó la balanza para su lado en el séptimo game, al hacer efectivo el único break point que tuvo en el primer parcial. Luego, no tuvo inconvenientes para cerrarlo 6-4.

Ya en el segundo set, el español puso contra las cuerdas a Medvedev en el comienzo, pero al igual que había pasado con el ruso en la primera manga, no pudo cerrar las dos chances que tuvo para vencer el saque de su rival. El quiebre definitivo llegó recién para ponerse 5-4 y cerró el partido con su saque.

De esta manera, Alcaraz no sólo le puso un freno al invicto del ruso en Turín, sino que encima le arrebató el primer lugar del grupo. Y, como para agregarle un condimento extra a las semifinales del torneo que reúne a los ocho mejores del mundo, ahora el 2 del ranking irá ante Novak Djokovic, el número 1. El partido se jugará mañana a las 17.

Por el lado de Medvedev, quien finalizó en el segundo lugar del grupo Rojo, enfrentará en el primer turno (10.30) al italiano Jannik Sinner, quien ganó sus tres partidos en el verde.

"Enfrentar a Novak, que ganó este torneo en seis oportunidades, es uno de los desafíos más duros que deberé afrontar en este ATP Finals", reconoció Alcaraz. Y agregó: "Novak es Novak, el mejor jugador del mundo en este momento que sólo perdió seis partidos este año, algo increíble".

Aún queda pendiente un partido del grupo Rojo, que será el que disputarán más tarde el alemán Alexander Zverev (7) y Andrey Rublev (5).

En dobles, el argentino Horacio Zeballos y el español Marcel Granollers irán mañana desde las 8.00 por un lugar en la final del Masters 2023 ante la dupla del indio Rohan Bopanna y el australiano Matthew Ebden.

Por el otro lado del cuadro, desde las 14.30 se enfrentarán el estadounidense Rajeev Ram y el inglés Joe Salisbury frente al mexicano Santiago González y el francés Edouard Roger-Vasselin. (Télam)