Alcaraz y Medvedev, principales amenazas de Djokovic, avanzan a cuartos en Australia

El español Carlos Alcaraz y el ruso Daniil Medvedev, principales amenazas del número uno del mundo, Novak Djokovic, avanzaron hoy a los cuartos de final del Abierto de Australia, donde el serbio busca su undécimo título y 25to. por torneos de Grand Slam

Alcaraz, segundo favorito, se reencontró con su mejor tenis para superar sin discusión al serbio Miomir Kecmanovic por 6-4, 6-4 y 6-0, al cabo de una hora y 49 minutos en el court central Rod Laver Arena.

El murciano, de 20 años, quedó a la espera del alemán alemán Alexander Zverev (6), quien eliminó al británico Cameron Norrie (19) en un extenuante partido de cinco sets que se resolvió tras cuatro horas, cinco minutos, con parciales de 7-5, 3-6, 6-3, 4-6 y 7-6 (10-3).

El último antecedente de ambos por torneos grandes, correspondiente a los cuartos de final del US Open, fue en favor de Alcaraz, pero el alemán domina el historial con un balance de cuatro victorias y tres derrotas.

En el turno previo del Rod Laver Arena, el ruso Medvedev, tercer preclasificado y dos veces finalista, venció al portugués Nuno Borges en cuatro sets, 6-3, 7-6 (7-4), 5-7, 6-1 y sacó boleto para enfrentar al polaco Hubert Hurkacz, otro top ten del ranking mundial de tenis.

El moscovita, ilusionado con su primera corona en Melbourne tras caer con Novak Djokovic y Rafael Nadal en las definiciones de 2021 y 2022, consiguió un esforzado triunfo ante el 69° del mundo después de tres horas y siete minutos.

"Me hizo correr en el tercer set y por eso fallé demasiado, estaba bastante muerto para ser sincero, pero en el cuarto set conseguí subir mis niveles de energía", comentó el ruso, campeón del US Open 2021 y finalista del mismo torneo el año pasado.

Hurkacz, noveno en el escalafón ATP, será su siguiente rival, tras ganarle al francés Arthur Cazaux 7-6 (8-6), 7-6 (7-3), 6-4 en otro partido de octavos de final disputado en el John Cain Arena.

Medvedev buscará un triunfo que iguale el historial con el polaco, quien lo venció tres de las cinco veces que se enfrentaron: las dos más recientes en 2022 (Miami y Halle) y la primera en Wimbledon, en el único antecedente hasta el momento por torneos de Grand Slam.

= Resultados de la jornada en Australia =

– Individual masculino, octavos de final –

Hubert Hurkacz (Polonia, 9°) derrotó a Arthur Cazaux (Francia) 7-6 (8-6), 7-6 (7-3), 6-4.

Daniil Medvedev (Rusia, 3°), a Nuno Borges (Portugal) 6-3, 7-6 (7-4), 5-7, 6-1.

Carlos Alcaraz (España, 2°), a Miomir Kecmanovic (Serbia) 6-4, 6-4 y 6-0.

Alexander Zverev (Alemania, 6°), Cameron Norrie (Gran Bretaña, 19°) 7-5, 3-6, 6-3, 4-6 y 7-6 (10-3).

– Individual femenino, octavos de final –

Linda Nosková (República Checa), a Elina Svitolina (Ucrania, 19°) 3-0 y abandono.

Dayana Yastremska (Ucrania), a Victoria Azarenka (Bielorrusia, 18°) 7-6 (8-6), 6-4.

Anna Kalinskaya (Rusia), a Jasmine Paolini (Italia) 6-4, 6-2. (Télam)