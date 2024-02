El es Alejandro Villa, es de Río Gallegos y en la actualidad se encuentra en Buenos Aires con las valijas llenas de sueños y esperanza. Tiene 19 años, juega de lateral izquierdo y se encuentra jugando la Reserva de Sacachispas.

“Ale” jugó cerca de 10 años en el Club Boca Río Gallegos, además de una breve paso por Olimpia de la Asociación Independiente del Fútbol de los Barrios. En ambos clubes consiguió salir campeón en su categoría correspondiente.

Villa emprendió su sueño a Buenos Aires para probarse en varios clubes de Primera, Segunda y Tercera división. Finalmente fue captado por Sacachispas y este domingo jugó su primer partido frente a Banfield y, ya este lunes por la mañana se entrenará con el “Malevo“.

La Opinión Austral habló con Alejandro Villa, el cual se mostró muy agradecido con su familia y contento por esta gran oportunidad.

“Mis expectativas son muy grandes, tengo en la cabeza dar todo por el club, por mi, para mejorar cada día más y ganarme la titularidad e intentar jugar con las categorías más grandes, o sumar la mayor cantidad de minutos. Físicamente estoy bien pero podría estar mejor, así que no veo la hora de que llegue el lunes para arrancar a entrenar, mentalmente estoy bien, tranquilo y con muchas ganas”, aseguró.

“El día de la prueba vi bastante de mis compañeros y del cuerpo técnico, muy compañeros, bastante nivel y muchas ganas por parte de los chicos, el cuerpo técnico muy generoso y muy compañeros, te das cuenta que podes contar con ellos para todo“, declaró.

“Mi familia lo es todo, yo juego por y para ellos, espero algún día poder darle todas las alegrías que ellos me dieron y me siguen dando, gracias a ellos soy la persona que soy y estoy donde estoy. El coordinador del club me brindó su casa como hospedaje, acá estoy juntos a 2 chicos más del club, le conté mi situación y no dudó en comunicarse con mis papás para ofrecerme su casa como pensión”, dijo.

“Agradecerle a toda mi familia que siempre me apoyó y creyó en mi cuando tuvo que estar, y a mi exprofesor Cristian Gribaudo, quien me formó como jugador y persona. En el partido contra Banfield me sentí re-bien, conforme con mi rendimiento y el del equipo“, concluyó Alejandro Villa.