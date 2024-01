Alejo Veliz estará un "par de meses" inactivo por la lesión en la rodilla

El delantero argentino Alejo Veliz estará un "par de meses" inactivo en Tottenham por la lesión en la rodilla derecha que sufrió el pasado 31 de diciembre.

El entrenador de los "Spurs", Ange Postecoglou, confirmó hoy, en diálogo con el canal oficial del club, que el joven goleador sufrió "una lesión importante" en la rodilla derecha pero lo positivo es que no deberá ser operado.

De esta manera, Veliz tendría, al menos, dos meses de recuperación por el daño en el ligamento de la rodilla derecha.

Veliz sufrió la lesión el pasado 31 de diciembre cuando ingresó para disputar los últimos minutos del partido que Tottenham le ganó a Bournemouth por 3-1 por la Premier League.

Luego de apenas nueve minutos en cancha, el ex Rosario Central fue retirado en camilla visiblemente dolorido.

La lesión llega ujsto cuando el goleador del seleccionado argentino Sub 20 había empezado a sumar minutos en el primer equipo e incluso había marcado su primer gol en la Premier League en la derrota ante Brighton (4-2) del pasado 28 de diciembre. (Télam)