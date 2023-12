Alexis anota su primer tanto en Liverpool y Enzo consigue su estreno goleador en Premier con doblete

Los argentinos campeones del mundo Alexis Mac Allister y Enzo Fernández vivieron este domingo una jornada especial en el fútbol inglés: el primero tuvo su bautismo goleador con la camiseta del Liverpool y el segundo vivió su estreno anotador en la Premier League con un doblete en Chelsea.

Tras su arribo esta temporada a Anfield Road, Mac Allister logró su primera conquista con un espectacular derechazo en la emocionante victoria de local ante Fulham (4-3) con una remontada en los minutos finales.

El "Colo" recogió una pelota perdida por la defensa rival, se perfiló para el remate y conectó la pelota con todo su empeine del pie derecho, desde afuera del área, para colocarla en el ángulo superior izquierdo del alemán Benard Leno.

Ese tanto, a los 38 minutos de juego, restableció la ventaja parcial de Liverpool, que había inaugurado el marcador a los 20 con un tanto involuntario de Leno. Fulham llegó dos veces a la igualdad antes del descanso gracias al galés Harry Wilson y al neerlandés Kenny Tete.

En el segundo tiempo, la visita se puso arriba en el marcador con gol del jamaiquino Bobby Reid (35m.), pero los "Diablos Rojos" reaccionaron de forma espectacular en el cierre y se llevaron el triunfo con tantos del japonés Wataru Endo y Trent Alexander-Arnold a los 42 y 44 minutos.

Alexis, de 24 años, celebró su primer gol en Liverpool en el decimoséptimo partido desde su llegada procedente de Brighton. Sumó hoy su 13ra. presencia por Premier en la temporada, siempre como integrante de la formación titular. El único partido que se perdió fue por acumulación de tarjetas amarillas.

Enzo Fernández (22) nunca había marcado desde su desembarco en la liga inglesa tras el Mundial de Qatar y este domingo cortó la racha con dos goles en la victoria sobre Brighton 3-1, de local en Stamford Bridge.

El ex River Plate abrió el marcador a los 17 minutos, de cabeza, en posición de centrodelantero, en la segunda jugada de un tiro de esquina, al tiempo que cerró la cuenta del partido, de penal, a los 20m. de la segunda parte.

Los "Blues", dirigidos por el argentino Mauricio Pochettino, ampliaron su ventaja a los 21m. a través de Levi Colwill, antes de quedar con un jugador menos por la roja a Conor Gallagher (44m.PT), una expulsión que se produjo un minuto después del descuento del argentino Facundo Bounanotte.

El otro tanto de las "Gaviotas" lo anotó en ingresado brasileño Joao Pedro ya en tiempo de descuento.

Enzo sólo había anotado un gol hasta hoy con la camiseta de Chelsea. Fue ante el Wimbledon, de la League Two, por la Carabao Cup, en agosto de este año.

En otro de los partidos destacados del domingo, con gran actuación de Emiliano "Dibu" Martínez, Aston Villa rescató un agónico empate 2-2 en su visita al Bournemouth de su compatriota Marcos Senesi, que al igual que el arquero, disputó la totalidad del juego.

El marplatense sumó su décimo encuentro consecutivo con Aston Villa sin mantener su valla invicta, algo que no ocurre desde el 5 de octubre frente al HSK Zrinjski Mostar de Bosnia (1-0) por la Conference League.

= Resumen de la 14ta. fecha =

. Sábado: Arsenal 2-Wolverhampton 1; Brentford 3-Luton Town 1; Burnley 5-Sheffield United 0; Nottingham Forest 0-Everton 1 y Newcastle United 1-Manchester United 0.

. Domingo: Bournemouth 2 (Semenyo y Solanke)-Aston Villa 2 (Balley y Watkins); Chelsea 3 (Enzo Fernández 2 y Colwill)-Brighton 2 (Buonanotte y Joao Pedro); Liverpool 4 (Leno e/c, Mac Allister, Endo y Alexander-Arnold)-Fulham 3 (Wilson, Tete y Reid) y West Ham 1 (Kudus)-Crystal Palace 1 (Edouard). Más tarde: Manchester City-Tottenham Hotspur (13:30, ESPN y Star+).

. Posiciones: Arsenal 33 puntos; Liverpool 31; Manchester City y Aston Villa 29; Newcastle United y Tottenham Hotspur 26; Manchester United 24; Brighton 22; West Ham United 21; Chelsea y Brentford 19; Crystal Palace 16; Wolverhampton y Fulham 15; Nottingham Forest y Bournemouth 13; Luton Town 9; Everton (x) y Burnley 7; Sheffield United 5.

(x) Se le descontaron 10 puntos por incumplir con el fair play financiero. (Télam)