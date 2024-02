All Boys y Racing de Córdoba igualaron en Floresta por la Zona A

All Boys y Racing de Córdoba igualaron 0 a 0 en uno de los dos partidos que cerraron esta noche la tercera fecha del torneo de la Primera Nacional de fútbol.

El encuentro, correspondiente a la Zona A y jugado en el estadio Islas Malvinas en el barrio porteño de Floresta, fue mediocre y con escasas situaciones de riesgo, por lo que fue justo el reparto de puntos.

Con el empate, All Boys llegó a las 5 unidades y se mete en zona de clasificación para el reducido por el segundo ascenso; mientras que la "Academia" cordobesa sumó su segundo punto y sigue sin ganar.

Más tarde, en Mendoza, Gimnasia y Esgrima de esa provincia cuyana y San Telmo empataron 1 a 1, por los goles marcados por Matías Castro, a los 2 minutos del segundo tiempo, para el "Lobo", y de José Barreto, a los 30 de la parte final, para el "Candombero".

Las posiciones son:

Zona "A": Chacarita Juniors y Agropecuario Argentino de Carlos Casares 7 puntos; San Martín de Tucumán y San Martín de San Juan 6; Talleres de Remedios de Escalada y All Boys 5; Quilmes (x), Arsenal, Alvarado de Mar del Plata, Guillermo Brown de Puerto Madryn, Estudiantes de Buenos Aires, Güemes de Santiago del Estero y Patronato de Paraná 4; San Miguel, Gimnasia de Jujuy, Tristán Suárez y Ferro Carril Oeste 3; Racing de Córdoba 1; y Deportivo Maipú de Mendoza 0.

(x) Se le descontaron 3 puntos.

Zona "B": Defensores de Belgrano 9 puntos; Gimnasia y Tiro de Salta, Mitre de Santiago del Estero, Colón de Santa Fe y Atlanta 7; Aldosivi de Mar del Plata 6; Temperley y Atlético de Rafaela 4; Nueva Chicago, Defensores Unidos de Zárate, Deportivo Morón, Estudiantes de Río Cuarto y Almagro 3; Gimnasia y Esgrima de Mendoza y San telmo 2; Chaco For Ever y Brown de Adrogué 1; y Deportivo Madryn y Almirante Brown 0. (Télam)