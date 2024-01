Almirón asumió como DT de Colo Colo

El argentino Jorge Almirón fue presentado hoy en Santiago de Chile como nuevo entrenador de Colo Colo y destacó que la idea es "ser protagonistas" para clasificar a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2024, además de dejar la puerta abierta a un eventual regreso de Arturo Vidal a la entidad.

En su charla con la prensa, el exDT de Boca Juniors contó que la oferta le llegó "estando de vacaciones".

"Daniel (Morón) se comunicó con mi representante. Tenía otras propuestas. A veces, los tiempos se alargan un poquito. Hicimos un zoom. Lo primero es que te quieran. Mostraron mucho interés. Luego, el proyecto. Estar en el centenario es muy importante para este club", indicó.

"Firmé un contrato por dos años. Sé la importancia de Colo Colo, es un club muy grande. El entrenador (Gustavo Quinteros) que se acaba de ir lo agarró en un momento complicado y lo puso de pie. El proceso, el proyecto, me sedujo. Estoy entusiasmado. Sabemos que es una gran responsabilidad. Estamos con muchas ganas de asumirla", añadió el técnico finalista de la Copa Libertadores 2023.

Sobre la eventual llegada de Vidal, el entrenador bonaerense aclaró: "Lo vi jugar mucho, todos sabemos la importancia y trayectoria de ese nombre. Dependerá mucho de él y de las ganas que tenga. Es una pregunta del interés de todos, pero ojalá se pueda con el correr de los días dar alguna posibilidad de charlar e ir más en profundidad", detalló.

"Qué entrenador podría prescindir de la jerarquía de Vidal, pero bueno, soy muy cauto en eso. No lo conozco, no tuve la posibilidad de hablar con él. No tuve gente que lo haya tenido. Sé la trayectoria, lo que representa en Chile, Colo Colo y en el hincha", añadió el ex entrenador de Lanús y San Lorenzo, entre otras entidades.

(Télam)