Miguel Ángel Russo, entrenador de Boca, volvió a recibir el alta médica tras ser hospitalizado para un control exhaustivo luego de un cuadro de deshidratación que había generado alarma en la institución. Después de una serie de estudios y revisiones, los profesionales médicos le dieron nuevamente el alta.

Detalles sobre su salud

El entrenador de 69 años había ingresado al sanatorio el miércoles por la tarde para realizarse estudios médicos programados. Tras permanecer en observación durante 72 horas, los profesionales confirmaron su recuperación y le permitieron regresar a su hogar.

Este episodio de salud se suma a su historial médico, que incluye una lucha contra el cáncer de próstata diagnosticado en 2017, mientras dirigía a Millonarios de Colombia. En 2018, fue operado y se sometió a un tratamiento de quimioterapia.

A pesar de las complicaciones de salud, Russo ha mantenido su compromiso con el fútbol. Su regreso a Boca Juniors en 2025 marcó su tercer ciclo al frente del club, con el objetivo de dirigir al equipo en el Mundial de Clubes. Su pasión por el deporte y su resiliencia ante las adversidades han sido fundamentales en su carrera.

Aún se desconoce si participará en el encuentro del Xeneize con Defensa y justicia este sábado.

Esta situación recuerda episodios recientes, como cuando Russo viajó para dirigir a Rosario Central el mismo día del partido tras estar internado por una infección urinaria. La prioridad sigue siendo su salud, y el cuerpo técnico y los dirigentes de Boca mantienen un seguimiento estricto de su evolución.

Actualmente, Russo continúa con su recuperación en casa y se mantiene en contacto con el cuerpo médico del club para seguir de cerca su evolución. Si bien participó del entrenamiento, aún se desconoce si asistirá al encuentro frente a Defensa y Justicia. La decisión final será tomada el sábado por la mañana, considerando el estado físico del director técnico y las condiciones climáticas adversas que se esperan en Florencio Varela.