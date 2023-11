Amiguita Gina va por el cuarto triunfo consecutivo en el Clásico Carlos Tomkinson

La yegua Amiguita Gina, con la monta del jockey William Pereyra, asoma como favorita para ganar mañana el Clásico Carlos Tomkinson, una prueba de Grupo 2 sobre 1.600 metros con un premio de 3.995.000 pesos que se disputará en el noveno turno de la reunión en el porteño Hipódromo Argentino de Palermo.

Amiguita Gina es una hija de Todo un Amiguito y está en manos del entrenador Roberto Pellegatta. Viene de tres triunfos seguidos y su campaña indica ocho victorias sobre un total de 18 carreras.

El pasado 20 de octubre realizó su última salida. Esa tarde venció por medio cuerpo a Emalvi en 1m.20s.77/100 para los 1.400 metros.

Mañana tendrá como enemiga de cuidado a Laima, una hija de Fortify que llevará en su silla al jinete cordobés Juan Cruz Villagra. Su récord es de dos triunfos sobre tres carreras y su cuidador es Guilermo Frenkel Santillán.

El 2 de septiembre hizo su última carrera en Palermo en una prueba de Grupo 1 no anduvo bien porque sus rivales eran de muy buena jerarquía. Terminó en el sexto puesto a siete cuerpos de la ganadora Madonna Benois. Mañana, ante rivales de menor categoría, sus chances crecen.

Las otras yeguas anotadas en las gateras son Bella Giulia, Dama Amazona -viene de un segundo puesto y es para tenerla en cuenta-, South Briole, Eau De Toilette y Near You.

A las 17:00 sonará la campana de largada de un clásico Carlos Tomkinson que promete emoción e intensidad en su desarrollo.

La reunión hípica en Palermo consta de 16 carreras en total y la primera de ellas se largará a las 13:00. Será un sábado a todo turf con buen tiempo, según los especialistas de la materia.

Mañana, el lunes 20 y el jueves 23 serán fechas ocupadas por Palermo con más de 140.millones de pesos en pozos garantizados e incrementos.

(Télam)