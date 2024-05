La Asociación Independiente del Fútbol de los Barrios de Río Gallegos lanzó la programación para este fin de semana de la 19° fecha, donde Amistad se podría coronar campeón de la segunda división si logra vencer a Dorados FC o si Deportivo Chaco pierde puntos ante Desamparados.

Los delegados de esta categoría se reunieron y lanzaron la programación, la fecha arrancará con duelos este viernes por la noche y seguirá durante el sábado y domingo. Se espera un fin de semana con mucho frío, pero igual se será una gran cantidad de público que estará alentando a su club o familiares.

Cabe resaltar que las primeras A y D no jugarán este fin de semana, el invierno se aproxima y el campeonato quedará en el medio del torneo y se complicará finalizarlo.

La 19° fecha de la Primera B arrancará este viernes con dos partidos en la Enrique Pino, desde las 20:00 se enfrentarán Deportivo Juniors vs. Don Bosco y a las 22:00 se jugará el duelo crucial entre Deportivo Chaco y Desamparados.

El sábado en la misma cancha, estos serán los duelos que se jueguen; 13:00 Cachorros vs. Atlético 23 Río Gallegos, 15:00 Tigre vs. Unión Santiago, 17:00 Amistad vs. Dorados FC, 19:00 Globito Decadente vs. San Martín y 21:00 Estrella del Este vs. Deportivo Petrel.

Y el domingo cerrarán la 19° fecha estos encuentros: 12:00 Orteguita Juniors vs. Villareal, 14:00 Espartanos vs. San Benito y 16:00 Carbonero vs. Juventud Santacruceña.