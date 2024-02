América baja al líder Cruz Azul del DT argentino Anselmi

América venció anoche al líder Cruz Azul, que dirige el DT argentino Martín Anselmi, por 1-0, en la continuidad de disputa de la octava fecha del torneo Clausura de la primera división del fútbol de México.

En el estadio Azteca de la capital mexicana, la diferencia fue marcada por Julián Quiñones, con un tanto a los 4 minutos de la primera mitad.

Cruz Azul, que aún conserva la punta junto a Pachuca, ambos con 19 puntos, mostró en filas a los también argentinos Gonzalo Piovi (ex Racing Club), Lorenzo Faravelli (ex Gimnasia La Plata) y Rodolfo Rotondi (ex Defensa y Justicia), según reflejó ‘Soccerway’.

Además, Chivas de Guadalajara, que conduce el exDT de Racing Fernando Gago, resolvió con sencillez el compromiso que le opuso Pumas UNAM, al que derrotó por 3-1, en Zapopán.

El estadounidense Cade Cowell, Víctor Guzmán y Antonio Briseño marcaron los goles del elenco tapatío, que contó con el regreso del delantero Luis ‘Chicharito’ Hernández, quien volvió a vestir la camiseta de Chivas, después de trece años.

En Pumas, que es conducido por el argentino Gustavo Lema, el único tanto fue obra de Eduardo Salvio (ex Boca), mediante un tiro penal, a los 29 minutos de la segunda etapa.

Por su lado, Tigres, con los concursos de Nahuel Guzmán (ex Newell’s), Juan Francisco Brunetta (ex Godoy Cruz de Mendoza) y Nicolás Ibáñez (ex Gimnasia La Plata), empató 1-1 con Atlas, que contó con las actuaciones de Martín Nervo (ex Arsenal), Mateo García (ex Instituto de Córdoba) y Augusto Solari (ex Racing).

Además, León, con el desempeño del exzaguero de Defensa y Justicia, Adonis Frías, superó ajustadamente a Atlético San Luis, por 1-0.

Los adelantos del viernes registraron estos marcadores: Juárez 0-Monterrey 3 (un gol de Maximiliano Meza); Puebla 0-Querétaro 2; Necaxa 1-Pachuca 1.

Principales ubicaciones: Cruz Azul y Pachuca 19 puntos; Monterrey y América 18; Pumas UNAM, Tigres, Chivas y Necaxa 15.

(Télam)