América Mineiro de DT argentino Fabián Bustos descendió en el Brasileirao

América Mineiro, dirigido por el argentino Fabián Bustos descendió tras perder hoy como local ante Coritiba por 3 a 0, en el inicio de la 33ra fecha de la liga brasileña, también conocida como Brasileirao.

Los goles fueron convertidos por el volante Bruno Gomes (22m. PT), el atacante argentino Marcelino Moreno (35m. PT) y el mediocampista Robson 24m. ST).

De esta manera, el conjunto de Belo Horizonte, donde fueron titulares además el volante argentino Leandro Martínez y el delantero Martín Benítez, quedó a 16 puntos de Vasco da Gama, último en el escalón de salvación con 15 por jugarse.

América MG había ascendido a la Serie A brasileña en 2021 y, tras alcanzar el 8vo puesto, clasificó a la Copa Libertadores 2022, en su primera participación en un certamen internacional, donde no pudo ganar ningún encuentro del grupo que compartió con Deportes Tolima, de Colombia, Independiente del Valle, de Ecuador, y su rival Atlético Mineiro.

Además, en 2023 llegó hasta los cuartos de final de la Copa Sudamericana, instancia en la que quedó eliminado frente al subcampeón Fortaleza.

En otro encuentro disputado hoy por la misma fecha, Palmeiras cayó como visitante ante Flamengo por 3 a 0 y perdió la chance de quedar como líder del certamen, posición que mantiene junto a Botafogo, ambos con 59 unidades, aunque este último tiene dos partidos pendientes.

Los goles del conjunto local, donde el arquero argentino Agustín Rossi fue titular, los anotaron el delantero Pedro (18m. PT y 19m. ST) y el volante uruguayo Giorgian de Arrascaeta (29m. PT).

En la visita, que venía de cinco triunfos consecutivos, incluida una remontada contra Botafogo, fue convocado el volante argentino José López, pero no ingresó.

Otro que malogró la oportunidad de ser líder es Bragantino, que perdió como visitante ante San Pablo por 1 a 0, con un tanto agónico del delantero Erison, de penal, cuando corría el tercer minuto de descuento.

En el conjunto local fue convocado el defensor argentino Alan Franco, pero no ingresó.

Por su parte, Internacional de Porto Alegre, dirigido por el argentino Eduardo Coudet, igualó como local sin goles ante Fluminense, reciente campeón de la Copa Libertadores.

En el equipo del ex entrenador de Rosario Central y Racing Club, fueron titulares sus compatriotas, los defensores Gabriel Mercado y Fabricio Bustos.

El último partido disputado hoy fue igualdad entre el local Athletico Paranaense y Fortaleza por 1 a 1, con tantos del delantero Guilherme (9m. ST), para los visitantes dirigidos por Juan Pablo Vojvoda y del atacante Willian (12m. ST) para los de Curitiba.

En Fortaleza fueron titulares dos también argentinos como el defensor Emanuel Brítez y el atacante Juan Martín Lucero, mientras que el defensor Gonzalo Escobar, el volante Tomás Pochettino y el delantero Silvio Romero fueron convocados pero no ingresaron.

Por su parte, en Paranaense jugó el mediocampista tucumano Tomás Cuello desde el inicio, en tanto que el ex Belgrano, de Córdoba, Bruzo Zapelli entró en la segunda mitad.

La 33ra fecha del Brasileirao continuará de la siguiente manera:

Jueves:

A las 19.00: Corinthians-Atlético Mineiro y Goiás-Santos

A las 20.00: Bahia-Cuiaba y Botafogo-Gremio

Miércoles:

A las 19.00: Cruzeiro-Vasco da Gama

– Posiciones –

Botafogo y Palmeiras 59 puntos; Bragantino 58; Gremio y Flamengo 56; Atl. Mineiro 53; Paranaense 50; Fluminense 46; San Pablo 45; Fortaleza e Internacional 43; Cuiaba 41; Corinthians 40; Santos 38; Bahia, Vasco da Gama y Cruzeiro 37; Goiás 35, Coritiba 26 y América MG 21. (Télam)