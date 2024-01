Ancelotti, DT del Real Madrid, le agradece a la dirigencia brasileña su interés por contratarlo

El entrenador del Real Madrid, el italiano Carlos Ancelotti, quien renovó su contrato hace unos días hasta 2026 con la "casa blanca", le agradeció hoy al expresidente de la Confederación Brasileña (CBF) su interés para que se hiciera cargo del equipo pentacampeón mundial.

"La realidad es que todo el mundo sabe, también Real Madrid, que tuve contacto con quien era presidente de la CBF, Ednaldo Rodrígues. Y quiero agradecerle porque me mostró cariño e interés en que yo entrenara al seleccionado de Brasil", expresó Ancelotti.

"Me sentí muy honrado, pero dependía de mi situación en el Real Madrid. En los últimos meses sucedió que Ednaldo ya no es presidente de la CBF y las cosas salieron como yo quería, que era quedarme en Madrid", agregó el entrenador italiano.

La CBF se encuentra en un impasse por la decisión judicial que destituyó a Ednaldo Rodrígues de la presidencia, algo que no es reconocido por la FIFA y la Conmebol, señaló Globo Esporte.

Ancelotti vive su segunda etapa en el Real Madrid, puesto que lo dirigió entre 2013 y 2015 y está en el club desde 2021.

En total, ganó 10 títulos con el conjunto "merengue": dos Ligas de Campeones, dos Mundiales de Clubes, dos Supercopas de Europa, una Liga, dos Copas del Rey y una Supercopa de España.

Real Madrid jugó 260 partidos con Ancelotti como DT, con 188 victorias, 41 empates y 31 derrotas.

(Télam)