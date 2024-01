Andújar administra su ventaja en quads luego de la maratón del desierto en el Dakar

El argentino Manuel Andújar (Yahama), líder en la categoría quads, conserva una ventaja superior a los 18 minutos sobre su escolta y bicampeón titular, el francés Alexandre Giroud (Yahama), tras concluir hoy la maratón de 48 horas en el desierto árabe Empty Quarter, considera el mayor filtro del Rally Dakar 2024.

La sexta etapa, que cerró la primera mitad de la competencia y es previa a una jornada de descanso en Riyadh, capital de Arabia Saudita, tuvo como ganador a Giroud pero la diferencia descontada en relación al bonaerense no fue de magnitud.

El piloto de Lobos cedió 1m.25s. de su diferencia en la clasificación general pero mantuvo una luz de 18m.54s. sobre el francés y de 44m.20s. ante el brasileño Marcelo Medeiros (Yahama), el otro piloto con chances de pelear por la corona de la división.

Giroud logró su segunda victoria parcial consecutiva, después de finalizar al frente del pelotón el jueves en la primera parte del recorrido de 758 kilómetros (549 cronometrados) sobre las dunas de Shubaytah.

A falta de otras seis etapas, Andújar quedó perfilado para repetir el título conseguido en 2021 y aumentar la estadística de Argentina como país más ganador de la especialidad. Marcos Patronelli se coronó tres veces en 2010, 2013 y 2016; su hermano Alejandro lo hizo en 2011 y 2012 y Nicolás Cavigliasso se consagró en 2019.

Al igual que en cuatriciclos, la categoría de motos tampoco modificó el ordenamiento del corte antes de pernoctar y el francés Adrien van Bereven (Honda) ganó la etapa acompañado en el podio por el australiano Toby Price (Red Bull KTM) y el estadounidense Ricky Brabec (Honda), nuevo puntero de la clasificación global.

El californiano, campeón del Dakar en 2020, destronó al botsuano Ross Branch (Hero), que atravesó el desierto en el quinto puesto y ahora es escolta de la división a una distancia de sólo 51 segundos.

"El Dakar no es fácil. He disfrutado mucho hasta ahora y estoy contento con este inicio del rally. El primer objetivo es llegar al día de descanso y el segundo, a la meta. Así que bien, listo para dar el 110% en la segunda semana", anunció Brabec.

Los argentinos Luciano y Kevin Benavides llegaron en orden consecutivo, entre los diez primeros clasificados de la maratón de dos días. El primero de ellos, con su moto del equipo oficial Husqvarna, quedó sexto (+10m.39.s) y avanzó tres puestos en la general. Ahora se ubica octavo con 47m.26s. en relación al puntero.

Por su parte, Kevin (Red Bull KTM) retrocedió un lugar en las posiciones globales pero siempre con posibilidades de pelear por el título, ya que se encuentra sexto a 28m.33s. de Brabec. En la sexta etapa, el campeón 2021 y 2023 fue séptimo. (Télam)