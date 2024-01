Andújar logra su tercera etapa en el Dakar 2024 y aumenta sus chances de campeón en quads

El líder argentino Manuel Andújar ganó este miércoles la décima etapa del Rally Dakar Arabia Saudita 2024, diseñada en la localidad de Al'Ula con un recorrido cronometrado de 371 kilómetros, y aumentó sus posibilidades de coronar el campeonato en la categoría de los cuatriciclos cuando restan dos segmentos para el final de la prueba.

En su lucha a brazo partido con el escolta francés Alexandre Giroud (Yamaha), el bonaerense amplió 2 minutos, 38 segundos su ventaja en la clasificación general en una jornada clave para perfilar la definición.

Con un tiempo acumulado de 55 horas, 56 minutos y 50 segundos, el argentino llega con una distancia de 8m.51s. sobre el bicampeón titular de la división a falta de una crono de 480km. entre Al'Ula y Yanbu y otra de 175 en esa misma ciudad ubicada a orillas del Mar Rojo.

Desde que tomó el liderazgo en cuatriciclos, el corredor de Lobos gozó una ventaja que comenzó en 21m.24s. y se redujo a 6m.13s. como mínima expresión, producto de las cuatro victorias parciales del francés en las etapas 3, 6, 7 y 9.

El representante del 7240 Team Dragon coronó hoy su tercer segmento de la actual edición y el octavo y busca este año consagrarse por segunda vez en el rally más exigente del mundo.

Giroud, ganador en 2022 y 2023, y Andújar, campeón en 2021, dominaron los últimos tres años de la categoría, en la que Argentina es el país más laureado con siete títulos. Los anteriores fueron logrados por Marcos Patronelli en 2010, 2013 y 2016; su hermano Alejandro en 2011 y 2012 y Nicolás Cavigliasso en 2019.

En motos, el argentino Kevin Benavides (Red Bull KTM), campeón defensor, se mantuvo en el quinto lugar de las posiciones globales, pero más lejos del líder estadounidense Ricky Brabec, y quedó complicado para revalidar el título.

Su desventaja creció a 32m.43s. después de ingresar octavo en una décima etapa que tuvo un podio copado por los pilotos del Monster Honda Energy Team. Brabec ganó el parcial y le sacó 3m.45s. más al escolta botsuano Ross Branch (Hero), séptimo.

Debajo del estadounidense campeón en 2020 se ubicaron hoy el chileno José Ignacio Cornejo y el francés Adrien ven Bereven, a sólo 2 y 20 segundos respectivamente.

El argentino Luciano Benavides (Husqvarna) fue sexto en el parcial (+2m.33s.) y permanece séptimo en la general con diferencia de 51m.42.

Los seis primeros puestos de motos los ocupan Brabec (44h.45m.28s.), Branch (+10m.54s.), Van Bereven (+11m.46s.), Cornejo (+13m.48.s), Kevin Benavides (+32m.43s.) y el australiano Toby Price (+42m.00s.).

"Quedan dos días y mañana nos vamos a jugar las últimas cartas que tenemos. Los pilotos de adelante han hecho hoy un gran trabajo, fue una etapa complicada, de muchas piedras y navegación. Hay que ser positivo, junto a mi hermano (Luciano) vamos a dejar todo en la pista", prometió Benavides al llegar a la meta en Al'Ula.

Los pilotos que luchan por la corona en autos, el español Carlos Sainz y el francés Sebastien Loeb, no figuraron en el "top ten" de la etapa 10 como sí lo hizo el argentino Juan Cruz Yacopini (Toyota), octavo a 10m.27s. del ganador, el francés Guerlain Chicherit (Toyota).

Sainz (Audi) dio una peligrosa ventaja al finalizar en el puesto 22 tras estar detenido durante más de 10 minutos, pero Loeb no lo aprovechó de la mejor forma, ya que si bien le recortó 7m.11.s. en la general, también tuvo problemas que lo enfurecieron con su equipo.

"Ha sido una pesadilla. Esta mañana tuvimos una avería en el enlace y después pinchamos dos veces la rueda izquierda. Perdimos 15 minutos con esas tonterías y son cosas que que no deberían ocurrir. Es frustrante perder el tiempo así. Somos incapaces de hacer 400 kilómetros sin pinchar dos veces", lamentó.

La ventaja del líder Sainz sobre el nueve veces campeón del Campeonato Mundial de Rally (WRC) es ahora de 13m.22s., la más baja para el madrileño desde que tomó el control de la categoría en la crono maratón del desierto Empty Quarter.

La etapa de este jueves, penúltima, comenzará en Al'Ula y finalizará en Yanbu después de 480 kilómetros de computados y 107 de enlace. (Télam)