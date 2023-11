Andrés Ibarra: "Mauricio Macri puede ser mi candidato a vicepresidente en Boca"

El candidato a presidente de Boca, Andrés Ibarra, adelantó que Mauricio Macri "puede ser candidato a vicepresidente" en su lista, que se oficializará antes del próximo martes, de cara a las elecciones del 2 de diciembre y que tendrá enfrente al oficialismo con Juan Román Riquelme como directivo.

"Yo voy a ser el candidato a presidente de Boca, desmiento que a Mauricio Macri le hayan pedido que sea candidato. Hay respaldo absoluto a mi candidatura o en la lista de unidad que estamos buscando. Puede ser que sea candidato a vicepresidente, estar en la lista en otra función o directamente acompañar desde otro lado”, aseguró el exfuncionario nacional en declaraciones a Radio Mitre.

"Sería un orgullo contar con el apoyo de Mauricio", destacó Ibarra en la misma entrevista.

En tanto, fuentes de ese sector indicaron "se está trabajando en la unidad de la oposición y en la incorporación de Mauricio Macri a la fórmula" e indicaron que el anuncio se realizará el próximo lunes, "quede como quede".

Boca llegó en esta temporada a la final de la Copa Libertadores pero la derrota ante Fluminense de Brasil (2-1) en Río de Janeiro le dio una clara posibilidad a Ibarra, con el apoyo total de Macri, de convertirse en el próximo presidente de la institución tras la derrota electoral de su espacio en diciembre del 2019.

“No se ha hablado que mi compañero de fórmula sea Mario Pergolini", apuntó Ibarra en relación al exvicepresidente del oficialismo, que dio un paso al costado en marzo de 2021.

La relación entre Macri y Juan Román Riquelme, ídolo absoluto de la institución y ahora el hombre fuerte en la gestión futbolística, está quebrada desde su época de directivo y futbolista a finales de los noventa e inicios del 2000.

La trastienda salió a la luz cuando Macri no quiso renovarle el contrato en el 2001 y el astro le devolvió gentilezas con el recordado Topo Gigio tras un gol a River en el Superclásico del Clausura. Esto se le sumó a la pelea del resto del plantel con la dirigencia de aquel momento, con especial dedicatoria al por entonces tesorero Orlando Salvestrini.

Y de hecho, en el actual Consejo del Fútbol están Jorge Bermúdez y Mauricio Serna, todos referentes del equipo que lo ganó todo con Carlos Bianchi, otro hombre enfrentado a Macri, en el banco de suplentes.

Además, Ibarra sostuvo que está en tratativas de una "unidad opositora" para no dispersar los votos entre los 98.000 socios habilitados para sufragar el 2 de diciembre.

Los socios de Boca, entre plenos y adherentes, son 350 mil pero habilitados son aquellos que son activos y tienen más de dos años de antigüedad.

Hasta el momento, los candidatos a presidente son Andrés Ibarra, el exministro de Modernización de la Nación y exgerente general de Boca, impulsado y posiblemente acompañado por Mauricio Macri; Jorge Reale, de Familia Xeneize, que llega de la mano de la Agrupación Boca; Mario Pergolini, ex vice de Ameal que se fue luego de un breve período por diferencias internas con Riquelme, apoyado por el movimiento Unidad Xeneize; Osvaldo Spataro, ex tesorero del club entre 1985 y 1995 y el último en anunciar su candidatura.

Y se están por definir las candidaturas de Juan Román Riquelme, que tiene los números puestos para ser presidente del oficialismo y que Jorge Ameal deje el lugar, con el acompañamiento de Ricardo Rosica -secretario general-.

Finalmente, Rafael Di Zeo, jefe de la barra de Boca, anunció en diferentes canales su intención de presentarse pero aún se desconoce si cuenta con las condiciones para hacerlo. (Télam)