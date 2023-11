Andy Murray se lesionó y no jugará para Gran Bretaña las finales de la Davis

El tenista británico Andy Murray, exnúmero uno del mundo y campeón de la Copa Davis con Gran Bretaña en 2015, anunció hoy que sufrió una lesión en el hombro y no participará de las Finales de 2023 a jugarse del 21 al 26 de noviembre en Málaga, España.

"Me lesioné ligeramente un hombro, lo que significa que no podré participar en la Copa Davis", anunció Murray, de 36 años y actual número 42 del ranking mundial de la ATP, según lo anunció la Federación Internacional de tenis (ITF) y consignó la agencia de noticias AFP.

La baja de Murray, que se suma a la anterior de Daniel Evans (38), dejó al equipo de Gran Bretaña con una formación integrada por Cameron Norrie (18), Jack Draper (61), Liam Broady (102) y los doblistas Neal Skupski, tercero del mundo en la especialidad, y Joe Salisbury, duodécimo.

La Davis se definirá en Málaga con los partidos de cuartos de final que animarán Gran Bretaña frente a Serbia, que tendrá a Novak Djokovic, Canadá, defensor del título, ante Finlandia, la República Checa contra Australia e Italia ante Países Bajos.

(Télam)