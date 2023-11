Argentina buscará mañana ante Polonia la clasificación a octavos de final del Mundial Sub-17

El seleccionado de fútbol Sub-17 de la Argentina, dirigido por Diego Placente, buscará mañana su pase a los octavos de final del Mundial de la categoría que se desarrolla en Indonesia, cuando juegue ante Polonia por la tercera y última fecha del Grupo D.

El encuentro se jugará en el Estadio Internacional de Yakarta, este viernes desde las 6 (hora de la Argentina) con el arbitraje del costarricense Kaylor Herrera y televisado por la señal TyC Sports.

También desde 6 y por el mismo grupo jugarán Senegal y Japón, en el Estadio Jalak Harupat, de Bandung.

Tras dos fechas jugadas, Senegal suma seis unidades, Argentina y Japón 3 y Polonia cierra sin puntos.

Todo es favorable a la Argentina y hay luz verde con rumbo a los octavos de final. Tras la derrota ante Senegal, campeón de África, por 2-1 en el debut, los "pibes" de Placente superaron con una buena producción a Japón ganador de la Copa de Asía, por 3 a 1 y ahora le toca Polonia, que perdió en sus dos presentaciones.

La debilidad de los polacos no se limita solo a las derrotas sufridas sino a mal momento que padecieron antes del comienzo del Mundial cuando se quedó sin cuatro jugadores que fueron dados de baja por la Federación de Polonia por ausentarse del hotel donde se hospeda la delegación y regresar alcoholizados, quienes no fueron reemplazados.

El problema para Polonia es que los cuatro futbolistas en cuestión, Oskar Tomczyk, Filip Rozgi, Jan Labendzki y Filip Wolski, eran piezas importantes en el equipo.

Por ejemplo, Tomczyk juega en la reserva de Lech Poznan y es seguido por Real Sociedad de España, ya que es un delantero que acumula 11 goles en 33 partidos con su equipo

Argentina defeccionó contra Senegal, tuvo errores defensivos, no contó con volumen de juego en la zona media, en gran medida por el mal desempeño del riverplatense Claudio Echeverri y solo provocó peligro con el delantero de Independiente Santiago López.

Ante Japón el equipo albiceleste fue contundente. A los ocho minutos ganaba 2-0 y en esa ocasión Echeverri justificó las buenas expectativas puestas en él y fue la gran figura del equipo abriendo el marcador con un notable gol de tiro libre.

La lógica indica que Senegal no debería perder ante Japón y que será primero y que la Argentina debería cumplir venciendo a los polacos clasificando en el segundo puesto.

Más allá de las especulaciones todo está dado para el juvenil argentino pase a los octavos y le de un poco más de fuerza a las ilusiones de ganar por primera vez el titulo mundial Sub-17.

– Probables formaciones –

Argentina: Jeremías Florentín; Dylan Gorosito, Octavio Ontivero, Tobías Palacio y Juan Giménez; Mariano Gerez y Maher Carrizo; Claudio Echeverri, Santiago López y Valentino Acuña; Agustín Ruberto. DT: Diego Placente.

Polonia: Michail Matys; Dominik Szala, Jakub Krzyzanowski e Igor Orlikoski; Michal Gurgul, Maksymilian Sznaucner, Karol Borys e Igor Brzyski; Daniel Mikolajewski y Mateusz Skoczylas. DT: Marcin Wlodarski

Arbitro: Kaylor Herrera (Costa Rica)

Cancha: Estadio Internacional de Yakarta.

Hora de inicio: 6 de la Argentina (16 local)

TV: TyC Sports.

(Télam)