Argentina cae ante Eslovaquia en la Billie Jean King Cup tras las derrotas de Podoroska y Riera

Argentina perdió la serie de playoffs con Eslovaquia por 3 a 1 en la eliminatoria de la Billie Jean King Cup jugada en Bratislava, que se definió hoy con las derrotas de Nadia Podoroska y Julia Riera ante las tenistas locales Renata Jamrichova y Viktoria Hruncakova, respectivamente.

La ilusión que tenía el equipo argentino de avanzar a los Qualifiers de 2024 comenzó a esfumarse temprano con la increíble derrota de la rosarina Podoroska ante la juvenil de 16 años Renata Jamrichova por 6-1 y 6-4, y se concretó más tarde con la caída de la pergaminense Riera frente a Hruncakova por 3-6, 6-4 y 6-4.

La "Peque" Podoroska, nacida en Rosario y ubicada en el puesto 78 del ranking mundial de la WTA, fue sorprendida por Jamrichova, situada en el casillero 610 y que ingresó a jugar la serie en reemplazo de la número uno del equipo europeo, Karolina Schmiedlova (71), quien acusó una lesión, y perdió en sets corridos luego de una hora y ocho minutos, en la cancha central del National Tennis Centre de la capital eslovaca.

Esa derrota, inesperada, le pasó la presión a Riera (158), de 21 años, quien rindió de mayor a menor para finalmente caer ante Hruncakova (117) tras dos horas exactas de juego.

Es que Argentina necesitaba una victoria más de Riera, quien había descollado ayer ante la número uno del equipo europeo, Schmiedlova, a la que venció por 7-5 y 7-5 en una gran actuación, tomando en cuenta el ranking de su rival y la superficie rápida que la favorecía.

Sin embargo, Riera jugó un set a un nivel alto y parecía que tenía el partido bajo control cuando se adelantó 6-3, pero de a poco se fue apagando y dejó crecer a su rival.

La eslovaca Hruncakova, de 25 años, ajustó su derecha, comenzó a sacar muy bien y tomó el control del partido para igualarlo con un 6-4 y luego lo definió con otro 6-4 en el tercer y definitivo set.

La derrota de la pergaminense privó a la Argentina de avanzar al Grupo Mundial en el que compiten los países de la elite del tenis femenino, instancia en la que estuvo por última vez en 2019.

La actuación de Riera fue muy buena el primer día y no tanto el segundo, aunque sin dudas se esperaba más de Podoroska, quien perdió los dos partidos que jugó, el de esta jornada en forma inesperada, por la juventud e inexperiencia de su rival, quien hizo su debut en la Billie Jean King Cup.

El primer set fue una exhibición de la juvenil eslovaca, una zurda ubicada en el tercer puesto del ranking mundial junior que lució su potencia y con tiros sobre las líneas generó huecos que Podoroska no pudo descifrar y así el parcial se escurrió por un categórico 6-1 en apenas 22 minutos.

En el segundo parcial, la "Peque" comenzó a variar más el juego, lanzó bolas más pesadas y la movió a la eslovaca para que golpee incómoda y pierda potencia, así equilibró el partido.

De todas maneras, la rosarina desperdició una ventaja de 3/2 y luego 4/3, fue un cúmulo de nervios y errores no forzados, mientras que la eslovaca reaccionó y con muy buenos tiros, sobre todo de drive, se adelantó nuevamente y se llevó el partido.

La serie entre Argentina y Eslovaquia se jugó sobre una superficie rápida conocida como Green Set Cushion, que fue catalogada por la ITF de categoría 2 (sobre 5), de velocidad media-baja, que terminó favoreciendo al equipo europeo.

Eslovaquia, que disputó la fase final de la competencia en 2021 y 2022 y ocupa actualmente el puesto 11 en el ranking mundial por equipos, impuso su favoritismo y se quedó con la serie, mientras que la Argentina no pudo sobreponerse al bajo nivel de Podoroska y seguirá compitiendo en la Zona Americana en 2024. (Télam)