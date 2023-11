Argentina goleó a Brasil 3 a 0 y es semifinalista del Mundial Sub-17

El seleccionado de fútbol Sub-17 de la Argentina goleó hoy a Brasil, por 3 a 0 con una notable actuación de Claudio "El Diablito" Echeverri, autor de los tres goles, y se instaló en las semifinales del Mundial de la categoría que se desarrolla en Indonesia.

El encuentro se jugó en el estadio Internacional de Yakarta, con el arbitraje del noruego Espen Eskas, los tres goles fueron convertidos por el riverplatense Echeverri a los 28, 57 y 61 minutos.

Luego de ganarle a Brasil, el equipo "Albiceleste" jugará en semifinales el martes próximo, a las 5:30 (hora de la Argentina) frente al seleccionado de Alemania, que más temprano se impuso sobre España por 1 a 0, en el estadio Manahan de a ciudad de Surakarta.

Cada equipo eligió una camino diferente al arco rival. Argentina con mayor posesión de la pelota y una distribución que incluyó más elaboración a través de la dupla Echeverrí-Valentín Acuña, más con Agustín Ruberto bien de punta, Ian Subiabre por el sector izquierdo y Santiago López por el derecho.

Brasil apostó a un estilo más vertical y con pases largos, Kaua Elias de punta, Estevao un poco más retrasado y Dudú en la zona media, complicando con las incursiones ofensivas de Rayan.

Argentina, que contó con una eficaz tarea de Mariano Gerez en la zona media ejerciendo presión y recuperando balones, creó peligro en dos ocasiones, con un desborde de López que no logró aprovechar Ruberto y un tiro libre de Echeverrí.

Brasil hizo lo suyo y asustó con un potente derechazo de Rayan que se fue muy cerca del palo derecho argentino y una definición apenas desviada de Estevao ante la salida de Jeremías Florentín.

La apertura del marcador en favor de Argentina fue justificada porque en ese momento ejercía una leve supremacía sobre los brasileños.

En ese contexto, a los 28 minutos Echeverri encabezó una ofensiva desde su propio campo por el centro y cuando estuvo cerca del área remató de derecha, el disparo se desvió en el pie derecho Da Mata y e hizo estéril la reacción al arquero Phillipe Gabriel.

En la segunda etapa Argentina aquietó las acciones, manejó los tiempos apostando a que Brasil arriesgue más para intentar alcanzar la igualdad, así sucedió ya que aparecieron los espacios y el equipo dirigido por Diego Placente pudo darle forma a una tarea descollante, hasta pasar por arriba al actual campeón Sudamericano.

Se dio lo esperado y a los 12 minutos Acuña habilitó a Echeverri, el "10" ingresó al área y con un derechazo rasante sometió al golero brasileño estableciendo el 2 a 0.

Pero argentina no se limitó a aguadar el final y los probables embates de Brasil, sino que insistió y sobre los 26 minutos Ruberto dejó de ser el goleador para convertirse en "asistidor" y le dio un exquisito pase a Echeverri quien en veloz corrida dejó en el camino al arquero y con el arco libre estableció el 3 a 0.

No quedó margen para muchos más, la ovación de todo el público en el estadio ante el reemplazo de Echeverri, la pena de López por recibir su segunda tarjeta amarilla que le impedirá estar el martes ante los alemanes.

Argentina jugó un gran partido, venció por primera vez a Brasil en un Mundial Sub-17 (había caído las dos veces anteriores), y ya planea su siguiente partido ante Alemania.

Con el gran nivel colectivo que expuso el equipo y lo que mostró Echeverri, Argentina se ilusiona con llegar a lo más alto del podio, aunque primero deberá sortear a los alemanes e instalarse en la final.

+ Síntesis +

Argentina: Jeremías Florentín; Dylan Gorosito, Juan Giménez, Tobías Palacio y Octavio Ontivero; Mariano Gerez y Valentino Acuña; Santiago López, Claudio Echeverri e Ian Subiabre; Agustín Ruberto. DT: Diego Placente..

Brasil: Phillipe Gabriel; Pedro Lima, Vitor Reis, Da Mata y Joao Henrique; Rayan, Lucas Camilo, Dudú, Sidney y Estevao; Kaua Elías. DT: Phalipe Leal.

Gol en el primer tiempo: 28m. Echeverri (A)

Gol en el segundo tiempo: 12m. y 26m. Echeverri (A).

Cambios: en el segundo tiempo, al comenzar, Juan Villaba por Ontivero (A), 15. Lucas Camilo por Lorran (B) a los 20m. Gustavo Albarracín por Geréz (A), 29m. Sidney por Joao Víctor (B) y Luighi por Rayan (B), 30m. Franco Mastantuono por Echeverri (A) y Kevin Gutiérrez por Acuña (A) y 38m. Thiago Laplace por Subiabre (A) y 39m. Souza por Joao Henrique (B) y Riquelme Flippi por Kaua Elías (B).

Arbitro: Espen Eskas (Noruega)

Cancha: Estadio Internacional de Yakarta.

(Télam)