Argentina juega con el eliminado Uruguay por el primer puesto del Grupo B

Argentina, con su lugar asegurado en la fase final, se medirá mañana frente al eliminado Uruguay con la intención de adjudicarse el Grupo B del Preolímpico Sudamericano Sub 23, que se disputa en Venezuela con dos plazas para los Juegos París 2024.

El partido, válido por la quinta y última fecha de la ronda inicial, se jugará en el estadio Miseal Delgado de la ciudad de Valencia, desde las 20.00, en simultáneo con el juego Chile-Paraguay, y transmitido por las señales TyC Sports y DSports.

El clásico rioplatense, que a priori podía suponerse como una batalla por la clasificación a la siguiente ronda, tendrá apenas valor para Argentina, que busca asegurar la primera posición de la zona para evitar a Brasil en el inicio del cuadrangular final en Caracas, el lunes próximo.

Si gana el Grupo B, Argentina afrontará el superclásico sudamericano en la jornada de cierre, el domingo 11, acaso en una situación más favorable para atrapar uno de los cupos olímpicos asignados a los dos primeros equipos de la última ronda.

El seleccionado de Javier Mascherano comparte el primer escalón de la zona con Paraguay, ambos con 7 puntos, pero ocupa en rigor la posición 1 por mejor diferencia de gol. En ese sentido, resultó importante la goleada del pasado martes ante Chile (5-0), en su mejor presentación en lo que va de la competencia en Venezuela.

Probablemente el DT argentino decida rotar el equipo para que algunos futbolistas lleguen descansados al inicio del cuadrangular, en el que la "Albiceleste" será rival de Brasil o Ecuador o Venezuela (se define esta noche).

Uruguay, al mando del "Loco" Marcelo Bielsa, fue la mayor decepción del Preolímpico, al quedar eliminado una fecha antes del cierre de la fase inicial. Pese a contar con la base del equipo campeón mundial sub 20, la "Celeste" quedó condicionada por una increíble derrota ante Paraguay (3-4) en el debut y la siguiente caída ante Chile (0-1).

De ese modo, la goleada sobre Perú (3-0) el martes pasador no le alcanzó para llegar con chances mañana debido al triunfo de Argentina, lo que aseguró su pase de instancia junto al seleccionado "guaraní".

= Probables formaciones =

Argentina: Leandro Brey; Lucas Esquivel, Gonzalo Luján, Nahuel Valentini y Valentín Barco o Aaron Quirós; Juan Sforza, Juan Nardoni y Cristian Medina; Federico Redondo o Thiago Almada; Pablo Solari y Luciano Gondou o Santiago Castro. DT: Javier Mascherano.

Uruguay: Randall Rodríguez; Sebastián Boselli, Nicolás Marichal y Valentín Rodríguez; Rodrigo Chagas y Santiago Homenchenko; Renzo Sánchez, Juan Cruz De Los Santos, Matías Abaldo y Tiago Palacios; Luciano Rodríguez. DT: Marcelo Bielsa.

Estadio: Misael Delgado.

Hora de inicio: 20.00.

TV: DSports y TyC Sports. (Télam)