Argentina no pudo con Brasil y cayó en el Mundial femenino de handball

El seleccionado femenino argentino de handball perdió hoy con Brasil por 33 a 19 en Dinamarca, en la segunda fecha de la fase clasificatoria, en el Mundial de Dinamarca, Noruega y Suecia.

En el primer tiempo, Brasil dominó con su destreza física y técnica sobre una pobre labor nacional, que se topó todo el tiempo con un firme bloque defensivo.

Brasil consiguió fluidez ofensiva, sobre todo con sus extremas y otra actitud en cuanto a la velocidad inicial. Argentina se mostró vencida anímicamente desde que su rival lo quebró con 10 goles de distancia (16-6) con 29 minutos jugados en la etapa inicial.

La historia quedó sentenciada en ese período y Argentina corrió siempre desde atrás contra un Brasil que, con pocas chances de meterse entre los dos mejores, no bajó su ritmo y lo liquidó por 33 a 19.

Argentina (0-4), por su lado, quedó prácticamente eliminada, porque no arrastró tu triunfo sobre el Congo en la tercera fecha de la primera fase, en la que perdió con República Checa y Países Bajos. Además, comenzó la segunda fase -denominada Main Round- con caída ante España.

El seleccionado dirigido por Eduardo "Dady" Gallardo cerrará su participación el próximo domingo, a las 8.00, contra Ucrania.

Al final del torneo, la selección mejor clasificada que aún no haya asegurado una plaza para los próximos Juegos Olímpicos obtendrá una plaza para París 2024.

Las selecciones que ya aseguraron su lugar en los Juegos de París 2024 son Noruega, Francia, República de Corea, Angola y Brasil.

= Posiciones del grupo IV =

Países Bajos y España 6 puntos; R. Checa y Brasil 4; Argentina y Ucrania 0.

*Restan jugar:

A las 14.00, República Checa – España.

A las 16.30, Ucrania – Países Bajos. (Télam)