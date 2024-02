Argentina perdió 4-0 ante EEUU por la segunda fecha de la Copa de Oro

El seleccionado argentino femenino de fútbol cayó por 4 a 0 frente a Estados Unidos, por la segunda fecha de la Golden Cup, la Copa de Oro, en el Dignity Health Sports Park de Carson, en California.

El equipo dirigido por Germán Portanova, que venía de igualar 0-0 ante México en el debut, no pudo con una potencia como las estadounidenses, que golearon con tantos de Jaedyn Shaw (dos), Alex Morgan y Lindsey Horan. La capitana del seleccionado y defensora de Boca, Miriam Mayorga, fue expulsada por doble amarilla.

Las argentinas buscarán su pasaje a la próxima ronda el lunes 26 a las 21.00, ante República Dominicana.

La Copa de Oro, que se desarrolla en Estados Unidos, está organizada por la Concacaf e incluye una ronda preliminar de seis equipos y una fase de grupos de 12 selecciones, donde clasifican las dos mejores de cada zona y los dos mejores terceros. En total, la fase de grupos la jugarán ocho equipos de la Concacaf y cuatro invitados de Conmebol (Argentina, Brasil, Colombia y Paraguay).

Síntesis del partido:

Argentina (0): Laurina Oliveros; Julieta Cruz, Aldana Cometti, Miriam Mayorga (C), Eliana Stabile; Sophia Braun, Vanina Preininger, Camila Gómez Ares, Romina Núñez, Mariana Larroquette y Yamila Rodríguez. DT: Germán Portanova.

Estados Unidos (4): Casey Murphy, Naomi Girma, Tierna Davidson, Korbin Albert, Rose Lavelle, Crystal Dunn, Alex Morgan, Jaedyn Shaw, Lindsey Horan (C), Casey Krueger y Trinity Rodman. DT: Twila Kilgore.

Goles: 10m Jaedyn Shaw (EU), 17m Jaedyn Shaw (EU), 18m Alex Morgan (EU) y ST 31m Lindsey Horan (EU).

Amonestaciones: Miriam Mayorga (A), Jaedyn Shaw (EU) y Aldana Cometti (A).

Expulsiones: ST 30m. Miriam Mayorga (doble amarilla).

Cambios: 36m Estefanía Palomar por Yamila Rodríguez (A), ST Emily Sonnet por Korbin Albert y Sophie Smith por Alex Morgan (EU), ST 15m Emily Fox por Casey Krueger, Jenna Nighswonger por Crystal Dunn (EU), ST 32m Sam Coffey por Jaedyn Shaw (EU), ST 37m Daiana Falfán por Mariana Larroquette, Celeste Dos Santos por Estefanía Palomar, Maricel Pereyra por Camila Gómez Ares y Adriana Sachs por Julieta Cruz (A).

(Télam)