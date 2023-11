Argentina se rearma tras la derrota con Uruguay, de cara al clásico con Brasil en el Maracaná

El seleccionado argentino, campeón del mundo en Qatar 2022, se rearma luego de la derrota ante Uruguay, por 2 a 0, de cara a un nuevo clásico ante Brasil, en el Maracaná, por la 6ta. fecha de Eliminatorias Sudamericanas.

El día después del gran triunfo uruguayo implicó un escenario distinto para un seleccionado acostumbrado a ganar y que no conocía la derrota desde el 2-1 ante Arabia Saudita, en el inicio de la última Copa del Mundo.

La amargura por el resultado ya quedó atrás y el plantel "albiceleste", confiado de su potencial y consciente de que algún día iba a perder, se enfocó en recuperar energías para otro duelo clave de Eliminatorias.

Los campeones del mundo se entrenaron hoy pasadas las 10.30 en el predio de la AFA. Aquellos que no tuvieron rodaje en el clásico rioplatense hicieron ejercicios "de mayor carga e intensidad", según apuntó la prensa de AFA, donde hubo bloques físicos y técnicos con movimientos futbolísticos en espacio reducido.

Los que fueron titulares en La Bombonera efectuaron tareas regenerativas en el gimnasio junto con el preparador físico Luis Martín.

El plantel quedó liberado hasta mañana, cuando retomen los entrenamientos en Ezeiza, desde las 18, a puertas cerradas, y repetirán el domingo, a las 10.30, sin acceso para la prensa.

El seleccionador Lionel Scaloni se mostró cauto poco después de la primera derrota en el año y admitió que la Argentina fue superada por Uruguay en todas sus líneas.

Scaloni deslindó responsabilidades puntuales y sus declaraciones se alinearon con el pensamiento del volante Rodrigo De Paul, quien poco después del 0-2 frente a los uruguayos, dijo: "Siempre que tenemos una derrota, creo que somos todos responsables como en las victorias. Me siento un jugador muy importante en este equipo, así que siempre las responsabilidades hay que tomarlas cuando son derrotas".

Si bien Scaloni expuso un mensaje de unidad y apoyo, el análisis interno con el resto de sus colaboradores lo llevará a tomar decisiones con vistas al partido del martes en el Maracaná.

Argentina sabe que debe dar vuelta la página y ya analiza a un Brasil que no llega en su mejor momento, luego de la derrota 2-1 ante Colombia, con la ausencia de varios futbolistas de renombre como Neymar, Casemiro y Ederson.

Además, la reciente baja del crack de Real Madrid Vinicius Jr. deja aún más diezmado al plantel dirigido por Fernando Diniz, el DT de Fluminense, campeón de la Copa Libertadores con el triunfo 2-1 ante Boca en Río de Janeiro.

"Es muy atractivo el partido que se viene. Los Brasil-Argentina son muy distintos, es un clásico, en el Maracaná, donde tenemos un lindo recuerdo de la última vez. Va a ser un partido muy difícil, pero estamos preparados para eso", señaló De Paul.

El crack y capitán Lionel Messi finalizó el partido sin contratiempos, más allá de lo áspero y rudo que resultó por la intensidad de los jugadores uruguayos.

En la previa, Scaloni deslizó a la agencia Télam que, de no mediar problemas, Messi estaba para jugar de titular los 90 minutos en esta doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas.

"Messi está para jugar y lo hará hasta que él levante la mano como pasó contra Ecuador", señaló el seleccionador oriundo de Pujato.

La zona media argentina fue el punto más bajo, con una deslucida actuación del volante de Liverpool de Inglaterra Alexis Mac Allister, quien fue reemplazado en el entretiempo.

Tanto Enzo Fernández, que no recibió tarjeta amarilla y esquivó una eventual suspensión, como De Paul se mostraron imprecisos y sobrepasados por la férrea marca uruguaya, pero son pilares con ascendencia en el equipo.

La línea defensiva tampoco ofreció garantías y sólo Cristian "Cuti" Romero obtuvo un "aprobado".

El delantero Nicolás González no pudo aprovechar la titularidad y la entrada de Ángel Di María le dio más profundidad al ataque. El cuerpo técnico argentino también evaluará la condición física de "Fideo", quien en la anterior doble jornada de Eliminatorias Sudamericanas quedó al margen por lesión.

Giovani Lo Celso, Exequiel Palacios, Marcos Acuña, Paulo Dybala y Leandro Paredes se posicionan otra vez como principales opciones en caso que Scaloni decida cambios para visitar a Brasil.

Scaloni brindará una conferencia de prensa el lunes, al mediodía, y horas más tarde se unirá a la delegación argentina que viajará con destino a Río de Janeiro.

Argentina, puntera de las Eliminatorias Sudamericanas con 12 unidades, visitará el próximo martes a Brasil (7) en el partido correspondiente a la 6ta. fecha que se disputará en el mítico Maracaná de Río de Janeiro, desde las 21.30, hora argentina. (Télam)