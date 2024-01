Argentina vence a Central Córdoba de Santiago del Estero en ensayo antes del Preolímpico

El seleccionado argentino sub 23 se impuso sobre Central Córdoba de Santiago del Estero, de la Liga Profesional, por 2 a 1 en un partido amistoso que disputó en el estadio de San Lorenzo con vistas a su participación en el Preolímpico de Venezuela.

El equipo dirigido por Javier Mascherano sacó ventaja en el primer tiempo por los goles del delantero de River Plate Pablo Solari y del atacante de Vélez Sarsfield Santiago Castro. En la segunda parte, el "Ferroviario" descontó a través de Agustín Morales.

Argentina inició el amistoso con Leandro Brey; Gonzalo Luján, Joaquín García y Nicolás Valentini; Matías Esquivel, Juan Nardoni y Ezequiel Fernández; Thiago Almada, Castro y Solari. El resto de los jugadores convocados sumó minutos luego.

El plantel argentino quedó con un componente menos (22 miembros) por la venta del defensor Julián Malatini al Werder Bremen de Alemania, que le impedirá al jugador participar del Preolímpico por la negativa de de cederlo de su nuevo club.

Este motivo impide su reemplazo en la lista oficial, en la que sólo se contemplan modificaciones por lesiones.

El seleccionado sub 23 trabajará por primera vez con los 22 futbolistas designados el lunes próximo por la tarde cuando se una el delantero de River Claudio Echeverri, figura del pasado Mundial Sub 17 que fue llamado en lugar del lesionado Pedro De la Vega, de Lanús.

El "Diablito" llegó esta mañana a Buenos Aires procedente de Estados Unidos, donde realizaba la pretemporada con su club.

En el Preolímpico, que comenzará el sábado próximo, Argentina integrará el Grupo B con sede en la ciudad de Valencia y debutará el domingo 21 frente a Paraguay. Luego se enfrentará con Perú (24 de enero), Chile (30 de enero) y Uruguay (2 de febrero).

Los dos primeros de la zona avanzarán al cuadrangular final con los clasificados del Grupo A (Brasil, Colombia, Ecuador, Venezuela y Bolivia) para definir los dos boletos hacia los Juegos Olímpicos París 2024. (Télam)