Argentina ya tiene rival: enfrentará a Venezuela en los octavos de final del Mundial Sub-17

(Agrega nuevos resultados y cuadro de octavos de final)

El seleccionado Sub-17 de fútbol de la Argentina jugará el martes próximo ante Venezuela, que finalizó tercero hoy en el Grupo F al perder con Alemania por 3-0, en los octavos de final del Mundial de la categoría que se lleva a cabo en Indonesia.

El partido se jugará el martes desde las 9 (hora de la Argentina) en el Jalak Harupat Stadium, en la ciudad de Bandung, y el vencedor accederá a cuartos de final para enfrentar el viernes 24 de noviembre a otro seleccionado sudamericano, Brasil o Ecuador, en Yakarta.

Argentina ganó el Grupo D luego de caer ante Senegal (2-1) y vencer a Japón (3-1) y Polonia (4-0), en tanto que Venezuela superó a Nueva Zelanda (3-0), empató ante México (2-2) y cayó ante Alemania (3-0).

Alemania superó en esta jornada en el Estadio Internacional de Yakarta a Venezuela con goles de Robert Ramsak (1 y 57 minutos) y Eric Da silva (42m).

Los europeos ganaron el Grupo F con nueve puntos al sumar tres triunfos.

En tanto, en Bandung, con un retraso de 35 minutos a causa de una tormenta eléctrica, México se quedó con el segundo puesto al superar a Nueva Zelanda por 4 a 0 con goles de Fidel Barajas (42m), Adrián Fernández de Lara (47m) y Stephano Carrillo (54 y 67m).

México sumó cuatro puntos al igual que Venezuela pero fue segundo por mejor saldo de goles, +2 contra 0.

Posteriormente, se definió el grupo E con los siguientes resultados: Francia 3 – Estados Unidos 0 y Burkina Faso 2 – Corea del Sur 1.

En cuanto a los antecedentes más cercanos entre la Argentina y Venezuela a nivel Sub 17, se enfrentaron en el Sudamericano clasificatorio de abril de este año realizado en Ecuador y el seleccionado "albiceleste" se impuso por 2 a 1 en el hexagonal final con dos goles anotados por Santiago López, delantero de Independiente de Avellaneda.

La programación de octavos de final es la siguiente:

= Lunes 20 =

A las 5.30, Ecuador vs. Brasil en el Manahan Stadium de Surakarta

A las 9.00, España vs. Japón en el Manahan Stadium de Surakarta

= Martes 21 =

A las 5.30, Mali vs. México en el Gelora Bung Tomo Stadium de Surabaya

A las 5.30, Alemania vs Estados Unidos en el Si Jalak Harupat Stadium de Bandung

A las 9.00, Argentina vs. Venezuela en el Si Jalak Harupat Stadium de Bandung

A las 9.00, Marruecos vs. Irán en el Gelora Bung Tomo Stadium de Surabaya

= Miércoles 22 =

A las 5.30, Inglaterra vs. Uzbekistán en el Jakarta International Stadium de Jakarta

A las 9.00, Francia vs. Senegal en el Jakarta International Stadium de Jakarta

* Horarios de la Argentina. (Télam)