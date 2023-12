Argentinos Juniors empezó la pretemporada con la sensible baja de Gabriel Ávalos

El plantel de Argentinos Juniors, dirigido por Pablo Guede, empezó hoy la pretemporada en el Centro de Fútbol Profesional "Sergio Daniel Batista", con la sensible baja de Gabriel Ávalos, que fue vendido a Independiente en las últimas horas.

El “Bicho” de La Paternal fue uno de los cincos equipos en empezar la pretemporada luego de la Navidad, que no fue tan buena para los hinchas de Argentinos, ya que en las primeras horas del 25 de diciembre se oficializó la venta del 100 por ciento del pase del delantero Gabriel Ávalos a Independiente.

Además, los jugadores Alexis Martín Arias, Fabricio Domínguez, Rodrigo Cabral, Matías Vera, Javier Cabrera y Leonel González son las primeras bajas confirmadas para el equipo de Guede, ya que finalizaron el contrato que los vinculaba con el “Bicho”.

Por otro lado, para la pretemporada se sumaron los juveniles Gonzalo Siri Payer, Ariel Gamarra, Thiago Santamaría, Lucas Gómez, Bruno Villalba, Yair González, Matías Perelló, Elías Peralta, Mateo Díaz Chaves, José María Herrera y Tobías Palacio, que el 18 empezaron una semana de adaptación para luego sumarse a primera.

Otro ausente fue Federico Redondo, convocado a la selección argentina Sub 23 de Javier Mascherano para los entrenamiento de cara al Preolímpico, y es casi un hecho que Guede no lo tendrá hasta la fecha 5 ó 6 de la Copa LPF, ya que jugará ese certamen en Venezuela desde el 20 de enero.

En las últimas horas Redondo, que se está restableciendo de un leve desgarro. fue vinculado con River Plate, y es por eso que el presidente de Argentinos, Cristian Malaspina, expresó en Radio La Red: “Hay muchos llamados de afuera y priorizamos ese mercado para Redondo. Él tiene un valor que si acepta pagar River, se lo lleva. Pero la cotización es en dólares y se tiene que pagar así”, advirtió. (Télam)