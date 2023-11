Argentinos y Vélez empataron en un duelo intenso con picante final

Argentinos Juniors y Vélez Sarsfield igualaron esta tarde 1 a 1 en un partido muy intenso, de picante final, jugado en el estadio Diego Armando Maradona de La Paternal por la fecha 13 de la Zona A de la Copa de la Liga Profesional.

Como en los dos anteriores partidos del "Fortín", Claudio Aquino marcó un golazo de tiro libre para poner en ventaja al visitante (27m.PT), y Luciano Gondou, el goleador del torneo (9), anotó de cabeza (34m.ST) un empate que no le sirvió a ninguno de los dos.

Vélez suma 46 puntos en la tabla general y todavía no pudo asegurar la permanencia a falta de una fecha para el final de la fase regular, mientras que a la vez pelea también por quedar entre los cuatro primeros de la zona, algo que conseguía con la victoria parcial.

El "Bicho", en tanto, suma 8 partidos sin triunfos, quedó mal parado en la lucha por ingresar a Copa Sudamericana y se fue resistido por su gente, tanto los jugadores como el DT Pablo Guede.

Todo Vélez finalizó el partido con airadas protestas hacia el árbitro Pablo Echavarría por un penal no sancionado tras mano de Javier Cabrera en el área. El VAR, a cargo de Nazareno Arasa, chequeó la acción ocurrida en tiempo de descuento y habilitó a la continuidad del juego.

El partido tuvo de movida un gran vértigo, con dos equipos sueltos que apuntaron cada uno a su manera, hacia el arco adversario y con muchas emociones.

En su primera llegada, Vélez tuvo el gol con un remate a la carrera y desde afuera del área de Leonardo Jara que reventó el palo derecho de Federico Lanzillota.

La respuesta inmediata del "Bicho" también estuvo cargada de peligro a partir de una media vuelta de Luciano Gondou que el camino hacia el arco se desvió en Lautaro Gianetti para perderse apenas desviado.

Pero Vélez, como ocurrió en sus dos partidos anteriores, contó con la soberbia y exquisita pegada de Claudio Aquino para abrir el resultado en el minuto 27 con un derechazo, en posición de zurdo, que dejó parado al arquero del Bicho y se metió bien arriba.

Con la ventaja a su favor y como viene mostrando habitualmente, la decisión táctica del equipo de Sebastián Méndez fue retroceder unos metros, encimar la posible salida clara de Fernando Redondo, clausurar las bandas y hasta ceder la tenencia del balón.

Claro que esa actitud especulativa no le dio el resultado esperado y el "Bicho", solo empujando y sin espacio para la lucidez, se lo empató con un cabezazo de emboquillada y tras un pelotazo largo del goleador Luciano Gondou.

En la próxima fecha, la 14 y última de la fase clasificatoria, que recién se jugará en dos semanas, Vélez recibirá a Colón en el estadio José Amalfitani y Argentinos Juniors visitará a Barracas Central en Estadio Tomás Ducó de Huracán.

= Síntesis =

Argentinos: Federico Lanzillota; Jonathan Galván, Miguel Torrén y Lucas Villalba y Kevin Coronel; Alan Rodríguez, Federico Redondo, Mariano Bittolo y Santiago Montiel; Luciano Gondou y Gabriel Avalos. DT: Pablo Guede. DT: Pablo Guede.

Vélez: Lautaro Garzón; Joaquín García, Leonardo Jara, Lautaro Gianetti, Valentín Gómez y Elías Gómez; Claudio Aquino, Santiago Cáceres y José Florentín; Santiago Castro y Braian Romero. DT: Sebastián Méndez.

Gol en el primer tiempo: 27m. Aquino (V).

Gol en el segundo tiempo: 33m. Gondou (A).

Cambios en el segundo tiempo: 9m. Javier Cabrera por Coronel y Alan Lezcano por Bíttolo (AJ); 19m. Juan Ignacio Méndez por Caseres y Francisco Pizzini por Castro (V); 26m. Leonardo Heredia por Galván (AJ); 27m. Walter Bou por Romero y Yeison Gordillo por Aquino (V); 38m. Gianluca Prestianni por Florentín (V).

Amonestados: Torrén (AJ); Jara y Prestianni (V).

Árbitro: Pablo Echavarría.

VAR: Nazareno Arasa.

Estadio: Diego Armando Maradona. (Télam)