Armani y Figal pidieron que el Superclásico sea "en paz"

Franco Armani, capitán de River Plate, y Nicolás Figal, uno de los referentes de Boca Juniors, pidieron hoy que el Superclásico se dé "en paz" este domingo en el estadio Monumental, por la séptima fecha de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol (LPF).

"Queremos un clásico en paz, que se viva de la mejor manera. Obviamente sabemos que somos locales, con nuestra gente, vamos a dar lo mejor y queremos eso: un clásico en paz. Ojalá le demos un lindo espectáculo a los hinchas de River que estarán en la cancha y a los hinchas que lo vean por televisión", comenzó Armani en la conferencia de prensa brindada en el predio de la AFA.

Y por su parte, Nicolás Figal pidió lo mismo: "Esperemos hacer los dos un buen partido y que se viva en paz".

El último River – Boca jugado en el Monumental finalizó con un escándalo entre los propios futbolistas, que se trenzaron entre empujones, insultos y discusiones tras el gol de Miguel Borja, de penal, y derivó en las expulsiones de Ezequiel Centurión, Elías Gómez e Ignacio Fernández (River) y Miguel Merentiel, Equi Fernández y Nicolás Valentini (Boca).

Por su lado, Armani contó: "Vivimos una linda semana, es una de las mejores que todos los jugadores podemos vivir siempre. Trabajamos y entrenamos de la mejor manera para el partido. Lo más importante es que plasmemos esto en el partido".

"Tenemos muchos jugadores que ya han pasado este tipo de partidos como el Superclásico, sabemos que también hay otros que jugarán por primera vez este partido y le dijimos que disfruten del día a día porque no se da siempre. Ellos van a tener la oportunidad de jugar el primero de sus vidas, que es algo único, y también les pedimos que se entrenen a full. Los vamos llevando de a poco a todos los chicos nuevos", reflexionó.

"Me toca ser el capitán, por lo que hablo con todos mis compañeros. Lo mismo que otros jugadores de experiencia, que sabemos que lo que es vestir esta camiseta en tantos años. Esta semana lo principal es aislarse de las redes sociales y de los medios de comunicación. En la previa hay que dejar todo de lado", detalló.

Armani es la primera temporada que es el capitán de River, ya que hasta la anterior lo era Enzo Pérez y su lugar era el de sub-capitán, al punto que se lo vio muy templado a la hora de responder y hasta ofició de "entrenador" cuando dio detalles del estado físico del colombiano Miguel Borja.

"Se está entrenando y haciendo el esfuerzo para jugar el domingo. Ojalá contemos con él. Es verdad que se entrenó de manera diferenciada pero tenemos grandes jugadores que lo pueden reemplazar. Todos quieren jugar el Superclásico. Esperemos que llegue, es el deseo de todos", comentó.

Además, adelantó que está para seguir después de fin de año y que no piensa en si es su "último Superclásico".

"Me gustaría continuar en River, me siento bien y quiero demostrarlo en el futuro. Estoy para dar lo mejor. Más adelante veremos el tema de la continuidad", referenció acerca de su vínculo, que termina este año.

Por su parte, Nicolás Figal, avisó que Boca irá a "imponerse" a la cancha de River, donde no gana desde 2022, y además necesita los tres puntos porque está complicado en la pelea por la clasificación a cuartos de final en la zona B.

"Sabemos que nos enfrentamos a un gran rival como River, es una semana especial para todos. Trataremos de imponernos en la cancha de River, de ganar y que nuestros hinchas se sientan representados. Ojalá que el partido nos resulte favorable", apuntó el central.

"Las ausencias de Guillermo Fernández y Marcos Rojo son sensibles porque ellos son futbolistas importantes", lamentó.

A su vez, en otra de los puntos comunes con Armani, dijo: "Coincido con Franco, hay que dejar las redes sociales de lado en la previa. Les pedimos que bajen la ansiedad, que disfruten la semana y que una vez que pasa se puede volver a la normalidad. Hay que ganar para disfrutar".

Figal también se despegó de cuando le consultaron si el punto servía y opinó: "Un empate no es un buen resultado para nosotros. Vamos a la cancha de River a imponernos y a ganar".

"Tenemos un delantero de jerarquía como Edinson Cavani. Es un ejemplo adentro y afuera de la cancha, se le da una oportunidad para demostrar lo que dejó en claro a lo largo de su carrera. Tenemos que ayudarlo nosotros", cerró.

River recibirá a Boca este domingo, a las 17.00, con arbitraje de Yael Falcón Pérez, por la séptima fecha de la Copa. (Télam)