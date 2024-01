Arquero argentino Augusto Batalla debutó con victoria en Granada

El arquero argentino Augusto Batalla debutó hoy en Granada con una victoria por 2-0 ante Cádiz, que tuvo al guardameta rosarino Jeremías Ledesma como titular, en un partido correspondiente a la 19na. fecha de LaLiga de España.

Batalla, de 27 años y ex San Lorenzo, tuvo una muy buena actuación, según la prensa española, que incluso le dio el visto bueno en una jugada en la que el árbitro recurrió al VAR para constatar si el arquero argentino había cometido penal.

En su lucha por no descender, Granada, dirigido por el uruguayo Alexander “Cacique” Medina, sumó con esta victoria once puntos, mientras Almería tiene cinco unidades y esta último.

Los goles de los granadinos los marcaron el delantero albanés Myrto Uzuni y el español Bryan Zaragoza a pase del argentino Lucas Boyé.

Esta tarde se enfrentarán Celta de Vigo (Agustín Marchesín y Franco Cervi)- Betis (Germán Pezzella y Guido Rodríguez); Real Madrid- Mallorca; Girona (Paulo Gazzaniga)- Atlético Madrid (Nahuel Molina, Rodrigo de Paul, Ángel Correa).

(Télam)