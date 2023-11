Arquero Gagliardo anunció que no seguirá en Independiente Rivadavia Mendoza

El arquero Maximiliano Gagliardo anunció en las últimas horas que dejará Independiente Rivadavia Mendoza, el club con el que ascendió a Primera División durante esta temporada, al ganar el campeonato de la Primera Nacional de fútbol.

A través de sus redes sociales, el guardavallas, de 40 años y oriundo de la ciudad de Chivilcoy, se dirigió a la parcialidad de la 'Lepra' y le informó que no seguirá vinculado al plantel porque "no voy a ser tenido en cuenta" por el técnico Rodolfo De Paoli, reemplazante de Alfredo Berti.

"Hoy toca despedirme no sólo de un club sino de la mejor gente y ciudad que me tocó vivir", indicó el futbolista que también vistió las camisetas de Arsenal y Barracas Central, donde también fue dirigido por De Paoli.

Gagliardo agradeció a sus "compañeros, a Alfredo Berti, a los dirigentes, a cada uno de los auxiliares del club que acompañaron a la par. A todos los empleados", dijo.

"Y sobre todo a los miles de hinchas que me dieron tanto amor, cariño y respeto. Y estarán siempre en mis corazones", apuntó el arquero.

El plantel de Independiente Rivadavia, tras el período de descanso al lograr el ascenso, volverá a los entrenamientos este lunes 4 de diciembre en el estadio Bautista Gargantini. (Télam)