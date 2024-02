Arranca una nueva edición de la Fórmula 1 con Red Bull como favorito

La temporada 2024 de la Fórmula 1 Internacional se iniciará este fin de semana con el Gran Premio de Bahrein, a correrse el sábado, pero con la sensación de que nada cambiará demasiado y Red Bull continuará siendo el gran favorito a quedarse con todo.

La escudería austríaca, con el neerlandés Max Verstappen (tricampeón vigente) como máximo exponente, no dio lugar a dudas y ejecutó un dominio sideral en la edición 2023 de la máxima categoría automovilística internacional.

El modelo RB 19 conquistó 21 de las 22 carreras celebradas el año pasado, con el español Carlos Sainz (Ferrari) como triunfador en el Gran Premio de Singapur y único piloto capaz de quebrar esa abrumadora hegemonía de los vehículos pintados predominantemente de color azul

El nuevo RB 20, en tanto, promete seguir siendo lo suficientemente agresivo como para concretar más victorias, a partir de una renovadora modificación aerodinámica.

Verstappen, ganador de los Mundiales en 2021, 2022 y 2023, buscará en esta temporada igualar la serie de cuatro campeonatos que ostentan próceres como Alain Prost y Sebastian Vettel, ambos ya retirados.

El mexicano Sergio 'Checo' Pérez tendrá la oportunidad de conducir nuevamente un automóvil Red Bull, a partir de un vínculo que tiene vigencia hasta diciembre de 2024.

Ferrari asoma, tal vez, como el principal enemigo de la casa austríaca. La firma de Maranello demostró rapidez en los tests desarrollados la semana pasada en Sakhir, con un Sainz algo màs suelto que el monegasco Charles Leclerc. "Queremos consolidarnos como el segundo coche en el Mundial", sostuvo el madrileño, una vez concluidos los ensayos en Bahrein.

El siete veces campeón mundial, Lewis Hamilton, irá por una suerte de revancha en su última temporada en Mercedes, ya que anunció su fichaje por Ferrari, a partir de 2025.

El británico, ganador de 103 competencias a lo largo de su carrera, no cruza primero la bandera a cuadros desde 2021, cuando se adjudicó el Gran Premio de Arabia Saudita.

El modelo AMR24, con alerón delantero, intentará garantizarle a Hamilton tanto como a su compañero de equipo y compatriota, George Russell, esa velocidad de otrora para pelear con la vanguardia. El vehículo de la casa alemana jamás perdió la fiabilidad, aunque sí necesita recuperar consistencia para volver a pelear por la vanguardia.

En idéntica sintonía están los equipos McLaren (con Lando Norris y Oscar Piastri como exponentes) y Aston Martin (con Fernando Alonso y Lance Stroll), que buscan continuar en ese segundo pelotón para ganar la mayor cantidad de podios posibles.

Alpine y la flamante escudería App RB (ex AlphaTauri) querrán seguir ganando centimetraje en los medios periodísticos con actuaciones de nivel superior.

El segundo equipo de Red Bull tendrá un coche bastante parecido al RB 19 dominador del año pasado en el Mundial. El australiano Daniel Ricciardo (8 triunfos) y el japonés Yuki Tsunoda (que busca su estreno triunfal en la F1) serán los exponentes que pugnarán por entreverse entre los diez primeros.

Alpine, por su lado, continuará depositando sus ilusiones en los franceses Pierre Gasly y Esteban Ocon.

El conjunto Sauber (antes Alfa Romeo) mostrará como pilotos al finlandés Valtteri Bottas y al chino Guanyu Zhou, aunque las pretensiones serán modestas para esta campaña y recién se aguardan "evoluciones" cuando Audi ingrese en la compañía en 2026.

En cambio tanto la británica Williams como la estadounidense Haas son marcas predestinadas a ocupar el fondo del pelotón, con los mismos pilotos del 2023, que intentarán ganar confianza

Así, el tailandés Alexander Albon y el norteamericano Logan Sargeant apostarán a hallar consistencia en carrera, luego de exhibir rapidez en clasificación en aisladas competencias de la pasada campaña.

Por su lado, el alemán Nico Hulkenberg (3 puntos) y el dinamarqués Kevin Magnussen (9) lucharán por mejorar la discreta cosecha alcanzada en el Mundial 2023.

