Arruabarrena, exDT de Boca, apuntó contra Fabra: "Lo vi gordo…"

El exentrenador de Boca Rodolfo Arruabarrena criticó hoy al lateral colombiano Frank Fabra por verlo "gordo" y hacerse expulsar en la final de la Copa Libertadores contra Fluminense de Brasil porque eso le "molesta al hincha".

“Yo lo he tenido poco y no sé del profesionalismo que tiene. Fui a ver la final contra Racing en Abu Dhabi y lo vi gordo", apuntó el DT en Radio Mitre.

“El error que tuvo Fabra en la Libertadores de dejar al equipo con uno menos, al hincha de Boca le molesta. Un jugador de esas características y nivel no puede cometer ese error", continuó el "Vasco" con sus duras críticas.

Además, el exfutbolista de Boca sostuvo que lo puteó como "nunca" cuando vio la roja en Río de Janeiro y restaban algunos minutos con el equipo abajo por 2 a 1 ante Fluminense y un hombre más.

Sobre el uruguayo Edinson Cavani, en cambio, Arruabarrena remarcó: "Es un jugador diferente, en su mejor momento generaba situaciones él solo. Hoy en día necesita del equipo para generar esas situaciones. Lo mejor que le aporta a Boca es su profesionalismo, es un ejemplo para los pibes".

Por último, el DT descartó volver "ahora al fútbol argentino" aunque desea regresar "alguna vez a Boca". (Télam)