Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En un quincho particular de la ciudad, un grupo de ex jugadores de fútbol del Atlético Boxing Club con un “infiltrado” de Hispano Americano, pasaron una noche de abrazos, recuerdos y de anécdotas que terminó en una entrega de presentes por parte de la institución.

Con la presencia de Roberto “Tito” Velázquez quien es miembro de la Comisión Directiva de la entidad y en la casa particular de Eduardo Añon, el recordado goleador del club, se realizó el agasajo del que tomaron parte varios jugadores de otro tiempo como Marcos Aguilar, Bochón Saldivia, el mismo dueño de casa, el ex técnico del club René “Peneca” Muñoz, Jorge Guatti, hijo del recordado Emilio “Pichón” Guatti, Néstor “Cocho” Sapunar, Daniel Cabrera, hijo de quien fuera el “Loco” Cabrera, una de las mas grandes figuras del club, y entre ellos también “el Pajaro” Will, arquero en otro tiempo del Hispano Americano entre otros.

Las anécdotas y los recuerdos poblaron la noche y la charla se prolongó hasta altas horas cuando Tito Velázquez y Eduardo Añon comenzaron con una entrega de recuerdos y banderines del club que los vio lucir por tantos años los colores, y hasta hubo para el arquero de Hispano, que se comprometió a reunir a sus ex compañeros de otros tiempo, para realizar una reunión similar entre todos, entre los que estuvo presente el periodista Carlos Raúl Zapico de este medio de comunicación.