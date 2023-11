Aston Villa, con "Dibu" Martinez, ganó en la Conference League

Aston Villa, con el arquero Emiliano “Dibu” Martínez de titular, venció, de local, a Az Alkmaar, de Países Bajos, por 2 a 1 y comparte el liderato del grupo E de la UEFA Conference League, con Legia, de Polonia.

El Villa Park de la ciudad inglesa de Birmingham, vio ganar a su club gracias a los goles del brasileño Diego Carlos y el inglés Ollie Watkins. Mientras que el griego Vangelis Pavlidis descontó para los neerlandeses.

Legia Varsovia y Aston Villa comparten la punta del grupo E, ya que ambos llegaron a las 9 unidades con los resultados de hoy.

Mientras que Ludogorets, de Bulgaria, con el defensor ex All Boys Franco Russo de titular, venció, de local, a Fenerbahce, de Turquía, por 1 a 0, en un partido correspondiente al grupo H.

Gracias a los goles del polaco Jakub Piotrowski y el brasileño Rwan Seco, la multitud reunida en la ciudad de Razgrad pudo celebrar la victoria del Ludogorets.

Russo se formó en las inferiores de All Boya y a los 18 años viajó a España, sufrió un desgarro, le rescindieron el contrato y con solo 50 euros, se quedó en Madrid hasta que se probó en el Tamarite de la Segunda B, luego pasó al Marite, al Vilafranca, Ontinyent y finalmente debutó en la primera de España con el Mallorca, que este año lo vendió a los bulgaros.

El grupo H lo lidera Fenerbahce con 9 puntos, lo siguen Nordsjaelland, de Dinamarca, con 8 y el Ludogorets con 7 unidades.

En Liubliana, la capital de Eslovenia, el local Olimpija Ljubljana, con el volante argentino Agustín Doffo de titular, obtuvo su primer triunfo en el Grupo A al vencer a Klaksvik, de Islas Feroe, por 2 a 0.

El equipo esloveno se impuso con tantos del portugues David De Senna Fernandes Sualehe y del local Mustafa Nukic.

Doffo, de 28 años, comenzó su carrera en Vélez Sarsfield, luego pasó por Colón, Chapecoense, Colón y Tuzla City de Bosnia.

El grupo A lo lidera Lille, de Francia, con ocho puntos, que hoy empató de visitante ante Slovan Bratislava, de Eslovaquia, por 1 a 1. En el conjunto francés fue suplente y no ingresó el volante ex Gimnasia y Esgrima de la Plata Ignacio Miramón.

En tanto, Genk, de Bélgica, con el ingreso del volante Matías Galarza en la segunda etapa, igualó, de visitante, con Ferencvaros, de Hungría, por 1 a 1, en un partido correspondiente al grupo F.

En Budapest, el local se puso en ventaja con un tanto del sergio Aleksandar Pesic, pero pocos minutos después el argentino Galarza asistió al colombiano Daniel Muñoz que igualó el encuentro.

El grupo F lo lidera Fiorentina con 8 puntos y lo siguen Ferencvaros y Genk con 6 unidades, cada uno.

La UEFA Conference League es el torneo en importancia de Europa, el último campeón es West Ham United, y la final de la presente edición se disputará el 29 de mayo de 2024 en el AEK Arena en Atenas.

(Télam)