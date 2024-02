Aston Villa, con "Dibu" Martínez, goleó y sigue entre los cuatro primeros

(Agrega resultados)

Aston Villa, con el arquero argentino Emiliano "Dibu" Martínez, goleó hoy, de visitante, al colista Sheffield United por 5 a 0 y sigue en puestos de clasificación a la UEFA Champions League, tras el inicio de la 23ra. fecha de la Premier League.

Los tantos de los "Villanos" los marcaron el escocés John McGinn, Ollie Watkins, el delantero jamaiquino Leon Bailey, el belga Youri Tielemans y el español Alex Moreno.

Con este resultado, Aston Villa se ubica en el cuarto lugar con 46 puntos, en una Premier que lidera Liverpool con 51 unidades.

El mediocampista argentino Facundo Buonanotte anotó hoy un gol en la victoria de Brighton And Hove sobre Crystal Palace por 4 a 1 como local.

El exjugador de Rosario Central marcó a los 34 minutos del primer tiempo después de una gran jugada colectiva. Los otros goleadores de la tarde fueron Lewis Dunk, Jack Hinshelwood y el brasileño Joao Pedro. El descuento del Crystal Palace lo marcó el francés Jean-Philippe Mateta.

Con esta victoria, Brighton And Hove, que espera por Valentín Barco una vez terminada su participación en el Preolímpico Sudamericano Sub 23, llegó a los 35 puntos y se posiciona en zona de Conference League.

En Liverpool, el local Everton igualó con Tottenham, donde fue titular el argentino Cristian "Cuti" Romero, 2 a 2 y así los Spurs se mantienen en puestos de clasificación a la UEFA Conference League.

Los tantos del local los convirtieron el defensor Jarrad Branthwaite y el volante Jack Harrison, mientras que el brasileño Richarlison con un doblete le dio el empate a los Spurs.

En otro encuentro disputado en el nordeste de Inglaterra, Newcastle igualo en un partidazo con el comprometido con el descenso Luton Town 4 a 4.

Los goles de las Urracas los marcaron Sean Longstaff con un doblete, Kieran Trippier y Harvey Barnes, mientras que para los Sombrereros convirtieron Gabriel Osho, Ross Barkley, Carlton Morris y Elijah Adebayo.

En el centro del Reino Unido, el local Burnley consiguió un empate con el Fulham 2 a 2 y no pudo alejarse de la zona de descenso.

El marfileño David Datro Fofana marcó los dos tantos de los Clarets, como se conoce al Burnley, mientras que para los Cottagers (Fulham) convirtieron el portugués Joao Palhinha y el brasileño ex Flamengo Rodrigo Muniz.

La programación de la 23ra. fecha de la Premier League continuará de la siguiente manera:

. Mañana:

. A las 11, Bournemouth-Nottingham Forest; Chelsea-Wolverhampton; Manchester United-West Ham.

. A las 13.30, Arsenal FC-Liverpool.

. Lunes:

. A las 17, Brentford-Manchester City.

. Posiciones: Liverpool 51 puntos; Manchester City, Arsenal y Aston Villa 46; Tottenham 44; West Ham 36; Brighton y Manchester United 35; Newcastle 33; Chelsea 31; Wolverhampton 29; Fulham y Bournemouth 26; Crystal Palace 24; Brentford 22; Nottingham Forest y Luton Town 20; Everton* 19; Burnley 13; Sheffield United 10.

* Se le descontaron 10 puntos por incumplir Fair Play financiero. (Télam)