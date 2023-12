Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El día 16 de diciembre, en la sede del club Chopper’s, se realizó la asamblea de la Normalizadora para aprobación de Balances y elección de la nueva Comisión Directiva, en la cual Juan García fue elegido como el presidente de la Asociación de Árbitros Independientes de Río Gallegos.

El fútbol de los barrios se encuentra pasando un mal momento debido a la intervención de Inspección General de Personerías Jurídicas por “numerosas irregularidades denunciadas y constatadas por esta inspección, en cuanto al padrón de socios, el cronograma electoral, la designación de la Junta Electoral, el plazo para la presentación de las listas -el cual no fue respetado, teniendo en cuenta que el mismo era escaso- y, la expulsión de socios sin respetar las normas legales y estatutarias”.

Pese a esto, la Asociación de Árbitros Independientes de Río Gallegos pudo llevar a cabo su asamblea y posteriormente eligieron a su nuevo presidente. El “Chino” García, que ya había sido presidente de esta institución, señaló a La Opinión Austral que el titular de la Asociación Independiente del Fútbol de los Barrios, Adolfo Cader “lo echó”.

La Comisión Directiva quedó de la siguiente manera. Presidente: Juan García, Secretario: Mauricio Robinson, Tesorera: Marcela Baimacovich, 1º Vocal Titular: Marcelo Correa, 2º Vocal Titular: Lucas Bilich, 3º Vocal Titular: Nehuen Rivero, 1º Vocal Suplente: Miguel Díaz, 2º Vocal Suplente: Gonzalo Jaime, 3º Vocal Suplente: Rodolfo Carrizo, 1º Revisor de Cuentas Titular: Carlos Martínez, 2º Revisor de Cuentas Titular: Víctor Hoyos, 1º Revisor de Cuentas Suplente: Omar Benítez y 2º Revisor de Cuentas Suplente: Emilio Hoyos.

La Opinión Austral habló con el flamante presidente de la Asociación de Arbitros, Juan García.

“La idea, como primer objetivo, es tratar de conseguir un espacio físico para que funcione nuestra Asociación. Lo segundo, atraer más socios hoy contamos con 52 socios en total. La comisión está trabajando muy bien para este poco tiempo hay un compromiso, en toda la comisión se han armado sub comisiones para tratar de acoplar más árbitros como socios”, agregó.

“Con respecto a las agresiones a mis colegas, la verdad me dolió mucho. Después que me echó Cader trate de no ir a los partidos, pero igual recibía noticias de todos lados y la verdad no opino de los arbitrajes porque no los he visto”, concluyó Juan García.