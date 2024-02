Atlanta va en busca de la cima de su zona en la Primera Nacional en Villa Crespo ante Aldosivi

Atlanta, de auspicioso comienzo en el torneo de Primera Nacional, recibirá hoy a los marplatenses de Aldosivi con la misión de obtener un triunfo que le permita alcanzar en la punta de la Zona B a Colón de Santa Fe y Defensores de Belgrano.

El encuentro, válido por la cuarta fecha, se jugará a partir de las 21.10 en el estadio León Kolbowski, en el barrio porteño de Villa Crespo, y será televisado por TyC Sports.

El equipo "Bohemio", dirigido por Mario Sciacqua, comenzó muy bien el torneo con dos triunfos como visitante, sobre Almirante Brown (1-0) y el más reciente ante Estudiantes de Río Cuarto (2-1), mientras que empató como local con Colón de Santa Fe (0-0), el principal candidato al ascenso.

Atlanta se reforzó este año con jugadores con roce en primera división como Dylan Gissi, Fernando Evangelista y Carlo Lattanzio, y otros que anduvieron bien en el ascenso como Joaquín Susvielles y Erik Bodencer, delantero que pertenece a Boca Juniors y el año pasado anotó varios goles para San Telmo.

Atlanta tiene 7 puntos en la Zona B, tres menos que los punteros Colón y Defensores de Belgrano, aunque los puede alcanzar si le gana mañana a los marplatenses.

Aldosivi, por su parte, comenzó el torneo con una derrota ante Atlético de Rafaela (1-0), luego le ganó a Deportivo Madryn (2-0) y a Defensores Unidos de Zárate (1-0), así se mantiene expectante con 6 unidades.

La Zona B tiene un partido postergado, el que debían animar Almirante Brown y Estudiantes de Río Cuarto, que se pospuso debido al fallecimiento de Gustavo Raggio, quien era el DT de los cordobeses.

. Posiciones:

. Zona A:

San Martín de San Juan 9 unidades; Agropecuario Argentino de Carlos Casares 8; Quilmes*, Chacarita Juniors, Alvarado de Mar del Plata y Estudiantes de Buenos Aires 7; San Martin de Tucumán, San Miguel y Gimnasia y Esgrima de Jujuy 6; Arsenal, Talleres de Remedios de Escalada, Atlético Güemes de Santiago del Estero y All Boys 5; Guillermo Brown de Puerto Madryn, Tristán Suarez, Ferro Carril Oeste y Patronato de Paraná 4; Racing de Córdoba 3 y Deportivo Maipú de Mendoza 0.

*Se le descontaron 3 puntos por una sanción del torneo anterior.

Zona B:

Colón de Santa Fe y Defensores de Belgrano 10 puntos; Gimnasia y Tiro de Salta y Atlético Mitre de Santiago del Estero 8; Atlético de Rafaela y Atlanta 7; Aldosivi de Mar del Plata y Deportivo Morón 6; Temperley y San Telmo 5; Defensores Unidos y Almagro 4; Estudiantes de Río Cuarto y Nueva Chicago 3; Gimnasia y Esgrima de Mendoza y Brown de Adrogué 2; Chaco For Ever y Deportivo Madryn 1 y Almirante Brown 0. (Télam)