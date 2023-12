Atlético de Madrid cayó ante Athletic Bilbao y no pudo descontarle al Girona

(Agrega información)

Atlético de Madrid, con el defensor argentino Nahuel Molina como titular y dirigido por Diego Simeone, cayó hoy con Athletic Bilbao por 2-0, de local, y no pudo descontarle al líder Girona, por la 17ta fecha de la Liga de España de fútbol.

El volante Rodrigo De Paul y Ángel Correa, junto con Molina campeones del mundo con el seleccionado argentino en Qatar 2022, ingresaron en la segunda parte en el partido que se disputó en el estadio San Mamés, de la ciudad española de Bilbao.

Athletic Bilbao, dirigido por el español Ernesto Valverde, fue superior desde el comienzo y en sólo 11 minutos contó con dos chances claras para ponerse en ventaja. La primera, salvada por el arquero esloveno Jan Oblak y la segunda, por el palo.

A los 35, el volante español Oihan Sancet también tuvo la posibilidad de poner en ventaja al equipo de Bilbao, de penal, pero su remate se fue desviado. Y antes del final del primer tiempo, el palo nuevamente volvió a negarle el gol a los locales.

Los festejos llegaron recién en la segunda parte para el Athletic Club, ante un "Aleti" que nunca le encontró la vuelta al partido. A los 6 minutos del segundo tiempo, el delantero español Gorka Guruzeta anticipó a Oblak en el área chica y puso el 1-0. Y 13 minutos más tarde, con una definición espectacular, el delantero español Nico Williams convirtió el 2-0 final.

Con la victoria, los locales escalaron a la quinta colocación y actualmente se encuentran en zona de ingreso a la Europa League. Por el lado de los dirigidos por el "Cholo" Simeone, la derrota no les permitió acercarse a Girona, líder de la Liga, y si bien se mantienen terceros, hoy podrían ser superados por el Barcelona, que visita al Valencia, desde las 17.

Más temprano, Celta de Vigo, con el argentino Franco Cervi como titular, superó como local a Granada por 1 a 0 y salió momentáneamente de la zona del descenso.

El encuentro se jugó en el estadio de Balaídos, de la ciudad de Vigo, y el gol para el Celta dirigido por el español Rafa Benítez lo marcó el noruego Jorgen Strand Larsen, a los 20 minutos del primer tiempo.

En el Celta, que sufrió la expulsión de su mejor jugador, Iago Aspas, a 10 minutos del final, fue suplente el arquero argentino Agustín Marchesín.

Granada, por su parte, que está por el momento perdiendo la categoría, tuvo como titular al delantero argentino Lucas Boyé, surgido de River Plate y de un paso por Newell's Old Boys.

La fecha en España había comenzado ayer con el triunfo de Osasuna como local sobre Rayo Vallecano por 1 a 0 y continuará de la siguiente manera:

.Viernes:

.Osasuna 1 – Valencia 0

. Hoy:

.Celta de Vigo 1 (Franco Cervi, titular; Agustín Marchesín, no ingresó ) – Granada 0 (Lucas Boyé, titular)

. Athletic Bilbao 2- Atlético de Madrid 0 (Nahuel Molina, titular; Rodrigo de Paul y Ángel Correa, ingresaron en la segunda parte).

. A las 14.30: Sevilla (Federico Gattoni, Erik Lamela, Lucas Ocampos y Marcos Acuña)-Getafe (Fabricio Angileri).

. A las 17: Valencia-Barcelona.

. Domingo:

. A las 10: Almería (Lucas Robertone)-Mallorca (Pablo Maffeo).

. A las 12.15: Real Sociedad-Betis (Germán Pezzella y Guido Rodríguez, lesionado).

. A las 14.30: Las Palmas (Álvaro Killane y Máximo Perrone)-Cádiz (Jeremías Ledesma y Gonzalo Escalante).

. A las 17: Real Madrid-Villarreal (Juan Foyth).

. Lunes:

. A las 17: Girona (Paulo Gazzaniga)- Alavés (Nahuel Tenaglia).

– Posiciones: Girona 41; Real Madrid 39; Atlético de Madrid (X) y Barcelona 34; Athletic Bilbao 32; Real Sociedad 29; Betis 26; Las Palmas 24; Getafe 22; Rayo Vallecano 20; Valencia y Osasuna 19; Alavés y Villarreal 16; Mallorca 14; Sevilla (X), Celta de Vigo y Cádiz 13; Granada 8 y Almería 4.

(X) Tienen un partido pendiente, lo jugarán el 23 de diciembre.

(Télam)