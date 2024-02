Atlético de Madrid irá este jueves por la final de la Copa del Rey en Bilbao ante el Athletic

Atlético de Madrid, dirigido por el argentino Diego "Cholo" Simeone y con tres campeones del mundo en su plantel, visitará mañana a Athletic de Bilbao en la vuelta de la semifinal de la Copa del Rey, que asumirá en desventaja tras haber perdido 1-0 como local y además no tendrá a su principal figura, el francés Antoine Griezmann.

El encuentro se jugará este jueves a partir de las 17.30 en el mítico estadio San Mamés de la ciudad de Bilbao y será televisado por DirecTV.

La tradicional Copa del Rey consagró a su primer finalista el martes último, el Real Mallorca, que eliminó a la Real Sociedad en definición por penales, y espera por vascos o madrileños.

El Athetic, que ganó la Copa del Rey en 27 ocasiones, llegará con ventaja a la segunda semifinal luego de haberse impuesto en el cruce de ida con el gol de Alex Berenguer.

No obstante, el "Atleti" de los campeones del mundo Nahuel Molina, Rodrigo De Paul y Ángel Correa, que fue 15 veces campeón de la Copa del Rey, está en condiciones de revertir la eliminatoria en un certamen en que lució su mejor versión y así eliminó sucesivamente a Real Madrid y Sevilla.

Simeone, quien en su etapa como jugador "Colchonero" alzó la Copa del Rey en 1996 ante un Barcelona plagado de estrellas, confirmó en la rueda de prensa previa al partido que no tendrá a Griezmann, con un esguince de tobillo que también lo había marginado de los últimos compromisos del equipo.

"Antoine no va a participar del partido, necesitamos que se recupere bien. Hizo un grandísimo esfuerzo para intentar estar a disposición, pero no llega, se queda con la tranquilidad que los compañeros que entrarán por él lo harán de la mejor manera", subrayó Simeone, quien lo reemplazará con Correa o el neerlandés Memphis Depay.

Otra baja sensible que tendrá el "Atleti" será la del zaguero uruguayo José María Giménez, con una lesión muscular.

La final de la Copa del Rey 2023/24 será el sábado 6 de abril de 2024 en el Estadio Olímpico de La Cartuja, en Sevilla. El ganador del torneo se clasificará a la fase de grupos de la próxima edición de la Europa League.

– Probables formaciones –

Athletic Bilbao: Julen Agirrezabala; Íñigo Lekue, Dani Vivian, Aitor Paredes e Imanol García de Albéniz; Íñigo Galarreta, Beñat Prados, Nico Williams y Oihan Sancet; Álex Berenguer y Gorka Guruzeta. DT: Ernesto Valverde.

Atlético de Madrid: Jan Oblak; Nahuel Molina, Stefan Savic, Axel Witsel y Reinildo Mandava; Rodrigo De Paul, Koke, Pablo Barrios o Saúl Ñiguez y Samuel Lino; Marcos Llorente y Ángel Correa o Memphis Depay. DT: Diego Simeone.

Arbitro: Juan Martínez Munuera.

Cancha: San Mamés, de Bilbao.

Hora de inicio: 17.30.

TV: DirecTV. (Télam)