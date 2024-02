Atlético de Rafaela renunció a jugar en la B femenina por "la difícil situación económica actual"

Atlético de Rafaela renunció hoy a su participación en el torneo femenino de la Primera B de fútbol a raíz de "la difícil situación económica actual", según expresó en un comunicado.

Rafaela había ascendido a la B en la última temporada, luego de finalizar en los cuatro primeros puestos de la C, pero finalmente no participará del principal certamen de ascenso de la AFA.

"El Consejo Directivo informa a socios, simpatizantes y público en general que no están dadas las condiciones para asumir tamaño compromiso ante la difícil situación económica actual", expresó la institución santafesina en un texto difundido en sus redes sociales.

Y agregó: "2023 quedará en la historia de nuestro club por los logros obtenidos, y es por eso que hasta último momento se buscaron distintas opciones para poder cubrir el presupuesto. Sin embargo, los altos costos y la falta de interés en sponsorear la participación llevó a que cualquier esfuerzo sea inútil".

"Desde el Consejo Directivo lamentamos profundamente esta actualidad, pero dejamos bien en claro que el bienestar económico y financiero de la institución está por encima de todo", finalizó. (Télam)