Atlético Madrid de Simeone logró la clasificación y Julián Álvarez le dio el triunfo al City

Atlético Madrid, dirigido por Diego Simeone, logró hoy la clasificación a los octavos de final de la Liga de Campeones con el triunfo 3-1 ante Feyenoord, en la quinta fecha de la fase regular, mientras que el campeón del mundo Julián Álvarez marcó el gol del triunfo en la remontada del Manchester City ante Leipzig, por 3 a 2.

La victoria le permitió al equipo del "Cholo" mantenerse como líder del grupo E, en tanto que el City se aseguró la primera posición de la zona G.

El defensor neerlandés Lutsharel Geertruida (PT 14m, en contra), el español Mario Hermoso (ST 12m) y el mexicano Santiago Giménez, hijo del ex Boca Christian "Chaco" Giménez (ST 36m, en contra) marcaron para Atlético Madrid en el Stadion Feijenoord de la ciudad de Róterdam.

El mediocampista neerlandés Mats Wieffer (ST 32m) descontó para los locales.

Los campeones del mundo Nahuel Molina y Rodrigo De Paul fueron titulares en el equipo madrileño, que tuvo como suplente a Ángel Correa, otro integrante del seleccionado argentino, ganador de la última Copa del Mundo.

Simeone cumplió su partido número 100 como entrenador del Atlético Madrid por Liga de Campeones, con un total de 48 triunfos, 27 empates y 25 derrotas. El ex DT de Racing, River y San Lorenzo sigue detrás del escocés Sir Alex Ferguson (190 con Manchester United) y el francés Arsene Wenger (177 con Arsenal).

El "Atleti", con 11 unidades, lidera su zona, seguido de Lazio (10) que en primer turno derrotó a Celtic por 2 a 0, con un doblete del italiano Ciro Immobile (ST 37 y 40m). El equipo italiano, que también obtuvo el pase a octavos gracias al triunfo del Atlético Madrid, tuvo como titular al delantero argentino Valentín Castellanos.

Manchester City, vigente campeón, concretó la remontada con el gol de Julián Álvarez para el entretenido 3-2 frente a Leipzig en el Etihad Stadium.

El conjunto alemán ganaba con el doblete del belga Lois Openda (PT 13 y 33m), pero el equipo de Josep Guardiola lo dio vuelta a través del noruego Erling Haaland (ST 9m), el inglés Phil Foden (ST 25m) y Álvarez (ST 43m).

El ex River Plate, quien participó en la jugada previa del gol de Haaland, ingresó a los 8 minutos del segundo tiempo y aprovechó el pase atrás de Foden, tras el rebote en el alemán Lukas Klostermann, para señalar el 3-2.

El defensor del título alcanzó los 15 puntos y se adjudicó el grupo G a falta de una jornada para la finalización de la fase regular.

En el Grupo H, Barcelona logró un triunfo ante Porto, por 2 a 1, que lo clasificó a los octavos de final. Los portugueses Joao Cancelo (PT 32m) y Joao Félix (ST 12m) anotaron para el equipo catalán, mientras que el brasileño Pepé (PT 30m) abrió el marcador para Porto que tuvo como titular al ex volante de Boca Juniors Alan Varela.

Otros resultados:

Grupo H: Shakhtar Donetsk 1- Antwerp 0.

Grupo F: Milan 1-Borussia Dortmund 3; PSG 1-Newcastle 1.

Grupo G: Young Boys 2- Estrella Roja 0.

La 5ta. fecha de la Champions continuará mañana con:

Grupo A: Galatasaray-M. United (14.45, Fox Sports); Bayern Munich-Copenhague (17.00, Fox Sports)

Grupo B: Arsenal-Lens (17.00, ESPN); Sevilla-PSV (14.45, ESPN)

Grupo C: Real Madrid-Napoli (17.00. Fox Sports); Braga-Union Berlin (17.00, ESPN)

Grupo D: Benfica-Inter (17.00, ESPN); Real Sociedad-Salzburgo (17.00, Fox Sports)

-Posiciones-

Grupo A: Bayern Munich 12 puntos; Copenhague y Galatasaray 4; y M. United 3.

Grupo B: Arsenal 9 puntos; PSV y Lens 5; Sevilla 2.

Grupo C: Real Madrid 12 puntos; Napoli 7; Braga 3; Union Berlin 1.

Grupo D: Real Sociedad e Inter 10 puntos; Salzburgo 3; Benfica 0.

Grupo E: Atlético Madrid 11 puntos; Lazio 10; Feyenoord 6; Celtic 1.

Grupo F: B. Dortmund 10 puntos; PSG 7; Newcastle y Milan 5.

Grupo G: M. City 15 puntos; Leipzig 9; Young Boys 4; Estrella Roja 1.

Grupo H: Barcelona 12 puntos; Porto y Shakhtar 9; Royal Antwerp 0. (Télam)