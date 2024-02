Atlético Tucumán y Argentinos empataron sin goles en el cierre de la fecha de la Copa LPF

Atlético Tucumán y Argentinos Juniors empataron esta noche 0 a 0 en el cierre de la tercera fecha de la Zona A de la Copa de la Liga Profesional (LPF) en el estadio Monumental José Fierro, de la capital provincial.

Desde el inicio se vio un partido trabado y poco dinámico. Con el correr de los minutos, Argentinos se asentó mejor con la posesión de la pelota, aunque estuvo lejos de llevar peligro hacia el arco de José Devecchi, quien fue un espectador de lujo en los primeros cuarenta y cinco minutos.

En la previa del encuentro, el “Bicho” confirmó la mala noticia de que el volante uruguayo Alan Rodríguez sufrió la ruptura meniscal externa de la rodilla izquierda. Además, oficializó la salida del defensor Lucas Villalba a préstamo al Cruzeiro de Belo Horizonte, de Brasil, hasta diciembre del 2024, con cargo y con opción de compra.

Por parte, al “Decano” le bastó con tener el dominio parcial del balón para poner en riesgo la valla de Diego Rodríguez, que tuvo varias apariciones en el primer tiempo para mantener en cero su valla

El equipo de la dupla Gómez-Orsi fue mucho más ofensivo que su rival, pero le faltó efectividad a la hora de definir y es por eso que el marcador quedó en silencio, al cabo del primer período.

Ya en el complemento, ambos equipos fueron a buscar con más intensidad la apertura del marcador y se volvió un duelo de ida y vuelta con mucha fricción. La entrada de Damián Batallini en el elenco de La Paternal le dio la agilidad que le faltaba al equipo de Pablo Guede en tres cuartos de cancha para adelante.

Pese a que Argentinos presentó una leve mejoría en el complemento, en relación al primer tiempo, el “Decano” cada vez que se acercaba al área del "Ruso" Rodríguez lo hacía con más peligro.

El “Bicho” estuvo muy cerca de lograr el desnivel, a través de un tiro en la medialuna del área que fue ejecutado por Santiago Montiel, pero el arquero Devecchi evitó el tanto. El disparo llevaba una alta complejidad porque el exarquero de San Lorenzo se encontraba tapado por la barrera y el remate fue fuerte al medio.

A la dupla Orsi-Gomez se la notó bastante disgustada con la actuación de su equipo (todavía no ganó en lo que va del torneo), ya que desperdiciaron todas las chances generadas en el segundo tiempo.

Por su parte, el equipo de Guede, pese a terminar mejor el encuentro, terminó con rostro de satisfacción por la igualdad obtenida, porque sigue conservando el invicto en el certamen, con 5 unidades.

En la próxima fecha, Atletico Tucumán visitará a Barracas Central, el domingo a las 21.00. Mientras que Argentinos Juniors se medirá de local ante Banfield, el sábado a las 17.00.

= Síntesis =

Atlético Tucumán: José Devecchi; Renzo Tesuri, Néstor Breitenbruch, Nicolás Romero, Gianluca Ferrari y Matías Orihuela; Joaquín Pereyra, Adrián Sánchez y Nicolás Castro; Mateo Coronel y Marcelo Estigarribia. DT: Sergio Gómez-Favio Orsi.

Argentinos Juniors: Diego Rodríguez; Fernando Meza, Jonatan Galván, Tobías Palacio y Sebastián Prieto; Gastón Verón, Franco Moyano y Alan Lescano; Nicolás Oroz; Maximiliano Romero y Leonardo Heredia. DT: Pablo Guede.

Cambios en el segundo tiempo: antes del inicio, Damián Batallini por Romero (AJ); 15m. Román Vega por Prieto y Santiago Montiel por Oroz (AJ); 23m. Francisco Bonfiglio por Coronel (AT); 30m. Tomas Castro Ponce por Castro y Mateo Bajamich por Tesuri (AT); 33m. José Herrera por Heredia (AJ); 38m. Nicolás Servetto por Estigarribia y Juan Infante por Orihuela (AT).

Amonestados: Tesuri, A. Sánchez y Breitenbruch (AT).

Árbitro: Jorge Baliño

VAR: Nicolás Ramírez

Cancha: Atlético Tucumán

(Télam)