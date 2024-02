Aurora venció a Melgar de De Muner por la fase inicial de la Copa Libertadores

Aurora, de Bolivia, le ganó esta noche como local a Melgar, de Perú, por 1 a 0, en encuentro de ida válido por la fase 1 de la Copa Libertadores de América, inaugurada el martes con la victoria de Puerto Cabello de Venezuela sobre Defensor Sporting de Uruguay por 3 a 2.

El gol del equipo oriundo de Cochabamba, donde fue convocado el arquero argentino Agustín Cousillas (ex Chacarita) y el defensor Ezequiel Michelli (ex San Martín de San Juan), lo firmó el delantero uruguayo Martín Alaníz a los 46 minutos del primer tiempo.

Por su parte, en la visita, donde dirige el DT Pablo De Muner, fueron titulares los también argentinos Cristian Bordacahar (ex Ferro), Horacio Orzán (ex Newell’s Old Boys), Leonel Galeano (ex Independiente), Leonel González (ex Argentinos Juniors), Lucas Diarte (ex San Martín de Tucumán), Tomás Martínez (ex River Plate) y Bernardo Cuesta (ex Tiro Federal de Rosario).

Además ingresó el delantero Brian Blando (ex Lanús y Agropecuario de Carlos Casares), en tanto que el mediocampista peruano Kenji Cabrera fue expulsado.

La revancha se disputará el miércoles en Arequipa, a partir de las 21.30, con televisación de Fox Sports.

Mañana, por la misma ronda, Aucas de Ecuador recibirá en la ida a Nacional, de Paraguay, a partir de las 21.30.

El primer equipo argentino que intervendrá en el certamen es Godoy Cruz de Mendoza, que enfrentará por la fase 2 a Colo Colo de Chile, dirigido por el DT Jorge Almirón, el jueves 22 de febrero, como local, y el 29, como visitante. (Télam)