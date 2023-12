Bahiense Catalina Turienzo conquistó subampeonato mundial sub 19 en Brasil

La bahiense Catalina Turienzo, ganadora de la medalla de plata en los Juegos Panamericanos de Chile de octubre pasado y clasificada a los Juegos Olímpicos de París 2024, conquistó el subcampeonato mundial juvenil sub 19 en la clase KIte Foil de vela en Buzios, Brasil.

Turienzo, de 17 años, finalizó, después de disputar quince regatas (ganó cinco), en el segundo puesto, con 19 puntos, detrás de la regatista turca Derin Atakan, que ganó con 16 unidades.

El mes pasado, Turienzo, nacida en Bahía Blanca el 29 de mayo de 2006, ganó la medalla de plata en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023 y se clasificó a los Juegos Olímpicos de París 2024 al quedar detrás de la estadounidense Daniela Moroz, de 22 años y seis veces campeona mundial.

El pasado domingo 5 de febrero, Turienzo se clasificó a los Juegos Panamericanos 2023 al obtener una de las tres plazas que brindó el torneo internacional de Clearwater, Estados Unidos, tras disputar la cuarta y última jornada de competencias.

Turienzo quedó décima con 80 puntos, entre 15 velistas; la estadounidense Daniela Moroz ganó con once unidades y la colombiana María Lizeth Loiza Rojas, undécima con 94, y se clasificaron a los Juegos Panamericanos 2023 ya que fueron las mejores velistas del continente en el torneo que brindó tres plazas en la rama femenina.

Las tres fueron las mejores deportistas del continente en el torneo exceptuando a la brasileña María Do Socorres Reis, que concluyó novena con 79 unidades pero no pugnaba por una plaza ya que le obtuvo en el campeonato panamericano 2022 que se realizó en su país en noviembre.

Turienzo, subcampeona panamericana en noviembre de 2022, obtuvo en julio del mismo año el cuarto puesto en el 51ro Campeonato Mundial Juvenil disputado en la costa de Scheveningen en La Haya (Países Bajos), y en el que participaron 431 regatistas de 67 países y, además, logró el octavo puesto en el Mundial juvenil de Omán 2001.

Además, Isabel Bush logró el séptimo puesto en ILca 6, clase en la que Ramón Frene concluyó décimo; Juana Rother finalizó novena en la clase 29er y Benjamín Rodríguez Moron y Calixo Varela obtuvieron el noveno puesto en 29er.

(Télam)