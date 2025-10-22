Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En un contexto económico desafiante, el fútbol vuelve a tender puentes y a acercar a la comunidad. Con la intención de que las familias y los hinchas puedan disfrutar del clásico sin sobresaltos económicos, la Comisión Directiva del Club Social y Deportivo Bancruz decidió fijar un valor popular de $8.000 por entrada, o la opción de 2 entradas por $15.000.

El partido, que enfrenta a Bancruz y Boxing, se disputará en el estadio del club este sábado a las 17 horas y promete ser una verdadera fiesta del deporte en Río Gallegos.

“Porque el fútbol en Río Gallegos se vive entre todos, y este clásico es de todos”, destacó Juan Cruz Sanz en diálogo con La Opinión Austral. La propuesta busca que el Regional Federal siga siendo un espectáculo accesible y familiar, donde cada hincha pueda ser parte de la pasión local.

Juan Cruz Sanz, de Bancruz junto a Leo Mata, presidente de Boxing Club.